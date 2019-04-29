Константин Богомолов представит в «Русской антрепризе» спектакль «Одиссея 1936» — по мотивам булгаковского «Ивана Васильевича»
Сегодня, 29 апреля, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» состоится премьерный показ новой работы режиссера Константина Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка станет третьей премьерой режиссера за сезон — ранее он уже показал работу «Слава» в БДТ им. Г. А. Товстоногова и «Преступление и наказание» в театре «Приют комедианта».
Это не первая работа Константина Богомолова в тандеме с театром имени Андрея Миронова «Русская антреприза» на Большом проспекте ПС, 35 — в 2016 году художественный руководитель театра Рудольф Фурманов уже приглашал Богомолова срежиссировать «Бесов», но тогда премьера так и не состоялась. Название новой постановки Богомолова отсылает к году написания булгаковской пьесы — она появилась в 1936 году. Сценографом «Одиссеи 1936» выступила Лариса Ломакина, работающая с режиссером с 2005 года — вместе они поставили более тридцати успешных спектаклей в России, и Европе. Музыкальное оформление к своим спектаклям традиционно создает сам Богомолов.
Распределяя роли, Богомолов руководствовался приемами, использованными режиссером Леонидом Гайдаем в работе над фильмом «Иван Васильевич меняет профессию» — в новом спектакле актеры исполнят по две роли в «настоящем» и «будущем». Так, роль киноактрисы и царицы исполнит приглашенная артистка БДТ Полина Толстун, образ Жоржа Милославского и кинорежиссера Якина воплотит народный артист России Петр Семак, роль управдома Буншу и Иоанна Грозного исполнит заслуженный артист России Анатолий Петров, а дьяка и изобретателя Тимофеева — заслуженный артист России Аркадий Коваль.
Премьерные показы состоятся сегодня, 29 апреля, и завтра, 30 апреля. Следующие показы пройдут 6, 13, 16 и 27 мая.
«Сегодня все хотят работать с Богомоловым. Наверное, не зря. Это большой режиссер. Он снимает с актеров всю «шелуху», очищает слой за слоем. Он филолог, режиссер и сам замечательный актер. И в своем методе работы, мне кажется, совмещает филологическое мышление и режиссерское видение. Насчет того, что сейчас получается, могу сказать одно, фильм и пьеса — это совершенно противоположные вещи и сравнивать их нельзя. Жанр нашей истории будет особый — это не комедия, но и не трагедия. Сыграть Шпака предложил мне он. И персонаж мой совсем не будет похож на персонажа Этуша. Сейчас мы уже обсуждаем планы на будущий сезон. Я назвал Косте имя одного советского писателя — ему стало интересно. Подробностей пока раскрывать не буду. «Иван Васильевич» ставился мало, самый известный — спектакль в Студии киноактера с Михаилом Глузским в роли Милославского. В московском Театре Сатиры пьесу репетировали, но не выпустили из-за запрета, а потом Гайдай поставил свой гениальный фильм. Когда я назвал Косте эту пьесу, он сказал, что давно думал о ней», — рассказал «Фонтанке» худрук театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов.
«Иван Васильевич» — пьеса Михаила Булгакова, работа над которой велась в 1934-1936 годах. В основе сюжета — рокировка во времени, когда из-за сбоя в работе машины, изобретенной инженером Тимофеевым, московский управдом Бунша вместе с жуликом Жоржем Милославским перемещаются в XVI век, а царь Иван Грозный попадает в XX столетие. Почти водевильная путаница приводит к созданию многочисленных комических ситуаций, при которых герои, оказавшиеся в «чужих» эпохах, живут по законам своего времени. Сюжет комедии перекликается с фабулой романа Марка Твена «Принц и нищий», герои которого точно так же меняются ролями. В 1935 году Театр сатиры впервые приступил к работе над спектаклем «Иван Васильевич», однако после генеральной репетиции весной 1936 года постановка была закрыта, а пьеса запрещена. При жизни автора произведение ни разу не было напечатано — впервые «Иван Васильевич» был опубликован в 1965 году.
Напомним, в начале января Константин Богомолов анонсировал в своем Facebook две громкие премьеры в Петербурге — «Преступление и наказание» Достоевского, но в необычном, тарантиновском ключе, который можно будет увидеть на сцене «Приюта комедианта». А еще Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки» — творческая, продюсерская и административная команда останутся прежними, только теперь Константин будет работать в качестве шоураннера проекта.
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