Константин Богомолов представит в «Русской антрепризе» спектакль «Одиссея 1936» — по мотивам булгаковского «Ивана Васильевича»

Сегодня, 29 апреля, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» состоится премьерный показ новой работы режиссера Константина Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка станет третьей премьерой режиссера за сезон — ранее он уже показал работу «Слава» в БДТ им. Г. А. Товстоногова и «Преступление и наказание» в театре «Приют комедианта».

Это не первая работа Константина Богомолова в тандеме с театром имени Андрея Миронова «Русская антреприза» на Большом проспекте ПС, 35 — в 2016 году художественный руководитель театра Рудольф Фурманов уже приглашал Богомолова срежиссировать «Бесов», но тогда премьера так и не состоялась. Название новой постановки Богомолова отсылает к году написания булгаковской пьесы — она появилась в 1936 году. Сценографом «Одиссеи 1936» выступила Лариса Ломакина, работающая с режиссером с 2005 года — вместе они поставили более тридцати успешных спектаклей в России, и Европе. Музыкальное оформление к своим спектаклям традиционно создает сам Богомолов. Распределяя роли, Богомолов руководствовался приемами, использованными режиссером Леонидом Гайдаем в работе над фильмом «Иван Васильевич меняет профессию» — в новом спектакле актеры исполнят по две роли в «настоящем» и «будущем». Так, роль киноактрисы и царицы исполнит приглашенная артистка БДТ Полина Толстун, образ Жоржа Милославского и кинорежиссера Якина воплотит народный артист России Петр Семак, роль управдома Буншу и Иоанна Грозного исполнит заслуженный артист России Анатолий Петров, а дьяка и изобретателя Тимофеева — заслуженный артист России Аркадий Коваль. Премьерные показы состоятся сегодня, 29 апреля, и завтра, 30 апреля. Следующие показы пройдут 6, 13, 16 и 27 мая.

Скриншоты фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

