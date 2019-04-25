От Питера Брука до Тимофея Кулябина: 12 лучших спектаклей фестиваля «Радуга»

Международный театральный смотр ТЮЗа им. Брянцева подготовил (впрочем, как и всегда) отличную программу: стартует «Узником» Питера Брука, продолжается «По дороге В» Камы Гинкаса и «Норой» Тимофея Кулябина.

«Узник» Великий экспериментатор Питер Брук привезет из своего парижского театра Буфф дю Нор камерный спектакль о вине и свободе «Узник». Он основан на когда-то поразившей режиссера реальной истории про афганского юношу. За убийство отца его наказали не казнью или лишением свободы, а поселили жить неподалеку от тюрьмы, которую он видел каждый день и не решался сбежать. 3, 4 мая

Фото: Юлия Гридина

«Мертвые души» Свою версию поэмы Гоголя в Лесосибирском городском драмтеатре «Поиск» поставил Олег Липовецкий. Это небольшая театр-студия в Красноярском крае, в которой все держится на энтузиазме, а в спектаклях задействованы не только профессиональные актеры, но и любители. В этом году постановка претендовала на «Золотую маску» в трех номинациях и получила Гран-при на Фестивале театров малых городов России, который проводит столичный Театр наций. 23, 24 мая

«По дороге В» В трактовке Камы Гинкаса «Преступление и наказание» стало историей про Свидригайлова (его блестяще играет Игорь Гордин) – это он все рвется куда-то, но не знает куда. Для петербуржцев, уже оценивших версию Константина Богомолова в нашем «Приюте комедианта», тем интереснее будет увидеть, как, казалось бы знакомый, текст поставили в Московском ТЮЗе. 23, 24 мая

«Нора, или кукольный дом»» Пьесу Ибсена в цюрихском Шаушпильхаус поставил автор скандального «Тангейзера» и «Трех сестер» на языке жестов Тимофей Кулябин: мысли и слова героев он показывает через смс на смартфонах и планшетах. Спектакль специально восстановили для показа в Петербурге. 23, 24 мая

«Близкие друзья» Собственная недавняя премьера петербургского ТЮЗа – сценическая версия повести Евгения Водолазкина о трех друзьях: Ральфе, Эрнестине и Хансе. Поставила спектакль режиссер Елизавета Бондарь, автор сценической адаптации – драматург Юлия Поспелова. 24, 25 мая

«Одна абсолютно счастливая деревня» Русский театр Эстонии привезет постановку Анатолия Ледуховского по притче Бориса Вахтина. Это архетипическая история о деревенских Адаме и Еве и простом (но высоком) смысле их жизни: любить и работать. 25 мая

«Транзит. Остановите музыку» Еще одна эстонская постановка на фестивале – спектакль проектного театр R.A.A.A.M. Это документальная история про гастроли таллинских музыкантов в советской России, сделанная на основе интервью певцов, композиторов, продюсеров, звукорежиссеров и критиков. 26 мая (два показа)

«Несколько разговоров о» Независимая компания «Июльансамбль» и театр «Практика» покажут постановку литовской драматурга Текле Кавтарадзе. Спектакль состоит из фрагментов монологов и диалогов 12 персонажей, которые живут по соседству в спальном районе большого города. Режиссер «Нескольких разговоров о» Тадас Монтримас отмечает, что для него это пьеса об одиночестве. 26 мая (два показа)

«Герой нашего времени» Владимир Щербань поставил в лондонском HUNCH theatre адаптацию «Княжны Мэри». Спектакль вошел в список лучших британских за 2018 год по версии театрального издания Broadway World. По словам режиссера, вместе с актером Оливером Беннетом (он играет Печорина) они открыли нового классика русской литературы для публики Соединенного королевства. 27 мая (два показа)

«И это жизнь?» Татарский государственный академический драмтеатр покажет постановку Айдара Заббарова, которая претендовала в этому году на «Золотую маску» в шести номинациях: «Лучший спектакль большой формы»; «Лучшая работа режиссера»; «Лучшая женская роль второго плана»; «Лучшая мужская роль»; «Работа художника»; «Работа художника по свету». В «И это жизнь?» использован этюдный метод, когда важны не только прямые диалоги, но и мысли от автора, описания природы и взаимоотношений героев. 28, 29 мая

«Жизнь бумаги» У постановки Бенуа Фавра и Томми Ласло необычная предыстория. Однажды на блошином рынке в Брюсселе они наткнулись на семейный фотоальбом в отличном состоянии. На его фотографиях запечатлена женщина, родившася в Германии в 1933 году — от ее детства и до брака. Художникам ее судьба напомнила жизнь их бабушек. Они провели документальное расследование, которое и легло в основу спектакля. 29 мая