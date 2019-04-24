«Собака.ru» записала видеообращение: директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Театр». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Елизавета Боярская, актриса Звезда МДТ показала в Малом зале Филармонии мультимедийный спектакль «1926» по письмам поэтов Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, создав вместе с актером МХТ Анатолием Белым убедительную сценическую интерпретацию одного из величайших платонических романов XX века.

Дмитрий Воробьев, актер Новый хедлайнер труппы БДТ стал обязательным участником важнейших премьер театра — в прошлом сезоне перевоплотился в незабываемого дядюшку Аугусто в «Трех толстяках», а осенью блестяще исполнил главные роли в спектаклях «Слава» и «Romeo & Juliet, или Милосердная земля».

Дмитрий Лысенков, актер Экс-премьер Александринки блестяще реализовал себя в спектаклях «Человек из Подольска» и «Преступление и наказание» в «Приюте комедианта» — он невероятно органичен и в образе безвольного жителя Подмосковья, и невротичного Роди Раскольникова с комплексом Наполеона.

Елена Стихина, оперная певица С января по март солистка Мариинского театра с минимальными паузами между спектаклями исполнила на его сцене главные партии в десятке разноплановых опер от «Травиаты» до «Мазепы». Мы потрясены феноменальной демонстрацией безграничности репертуара и вокальных данных.

Яна Тумина, режиссер В этом году Яна получила сразу три номинации на «Золотую маску» в категории «Куклы/работа режиссера» — и это абсолютный рекорд за 25 лет существования театральной премии. Спектакли Туминой «Деревня канатоходцев» и «Комната Герды» мы строго рекомендуем к просмотру.