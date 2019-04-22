В Петербурге всего один раз покажут спектакль Упсала-Цирка DoMiNo

Упасала-Цирк — социально-культурный проект, в котором занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии, покажет 26 апреля в 19:00 премьеру спектакля Domino. У зрителей есть шанс увидеть постановку всего один раз.

«Домино» — это трансдисциплинарный спектакль, основанный на реальных историях подростков из Германии, Сирии, Афганистана и России. Так, например, одна из историй в спектакле рассказывает, что в лагере для беженцев дети разных национальностей часто играют друг с другом в домино, пока взрослые заняты решением своих важных проблем.

«Мой дядя и тетя сказали: «Завтра мы придем в полдень и заберём Обая с собой». Сначала моя мама сказала «нет», но потом согласилась. Это было такое странное чувство, когда я покидал семью, своих братьев и сестер. Утром я просто взял куртку, ботинки и мы пошли. Нам потребовалось девять дней, чтобы добраться из Сирии в Германию. Очень много из этого расстояния мы прошли пешком» - Обай, 11 лет

О своей жизни герои будут рассказывать с помощью цирка, документального театра, медиа и звуковых инсталляций.

Чтобы понять свое отношение к войне и миру, Упсала-Цирк провёл двухнедельную творческую резиденцию “Rebels for Peace” для людей из Сирии, Афганистана, России и Германии. Там встретились 26 детей и подростков, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, неблагополучных семьях, кризисных условиях, беженцы и мигранты.

Спектакль покажут в Упсала-Цирке, на Свердловской набережной, 44. Билеты можно приобрести здесь.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье» совместно с артистами петербургского Упсала-Цирка.