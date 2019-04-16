«Оптимистическая трагедия» Александринского театра стала лучшим спектаклем на «Золотой маске»

В Москве 16 апреля на сцене Большого театра прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска».

В номинации «Лучший спектакль в драме. Большая форма» «Золотую маску» получил Александринский театр за постановку «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал».

Кирилл Серебренников получил две «Золотые маски»: за «лучшую работу режиссера в драме» за постановку «Маленькие трагедии» («Гоголь-центр») и за «лучший спектакль в балете» за постановку «Нуреев».

Лучшей работой художника по костюмам в драме признали работу Александра Шишкина в постановке «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание/ Эпизод 2. Железное сердце», Большой драматический театр.

Лучшей актрисой в театре кукол стала Алиса Олейник в роли Герды — «Комната Герды» (театр «Особняк» и Театральная лаборатория Яны Туминой, Петербург).

Лучшим режиссером в театре кукол признали Яну Тумину за «Комнату Герды» (театр «Особняк» и Театральная лаборатория Яны Туминой, Петербург).

Лучшим спектаклем в драме (малая форма) стала постановка «Пианисты» Бориса Павловича, театр «Глобус», Новосибирск.

Вот полный список лауреатов:

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Юлия ДЯКИНА, Эвридика, «Орфей & Эвридика», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург



ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ, Харон, «Орфей & Эвридика», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург



ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Агата ВАВИЛОВА, Луиза Вампа, «Граф Монте-Кристо», Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург



ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Филипп РАЗЕНКОВ, «Римские каникулы», Музыкальный театр, Новосибирск



ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Валерий ШЕЛЕПОВ, «Винил», Музыкальный театр, Красноярск



ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ, Музыкальный театр, Новосибирск



БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Екатерина КРЫСАНОВА, Джульетта, «Ромео и Джульетта», Большой театр, Москва



БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Вячеслав ЛОПАТИН, Ученик, «Нуреев», Большой театр, Москва



БАЛЕТ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Павел КЛИНИЧЕВ, «Ромео и Джульетта», Большой театр, Москва



БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА

Юрий ПОСОХОВ, «Нуреев», Большой театр, Москва



СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ

МИНУС 16, Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва



БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ

НУРЕЕВ, Большой театр, Москва



ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Наталья МУРАДЫМОВА, Костельничка Бурыйя, «Енуфа», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва



ОПЕРА/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Винс И, Удовольствие, «Триумф Времени и Бесчувствия», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва



ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Кэти МИТЧЕЛЛ, «Альцина», Большой театр, Москва



ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Филипп ЧИЖЕВСКИЙ, «Триумф Времени и Бесчувствия», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва



ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ

ЖАННА НА КОСТРЕ, Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь



РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Владимир РАННЕВ, «Проза», Электротеатр Станиславский, Москва



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ЖЮРИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Творческому коллективу создателей балета «Пахита» (Альона Пикалова, Елена Зайцева, Федор Леднев, Юрий Красавин, Вячеслав Самодуров, Павел Гершензон, Сергей Вихарев), Урал Опера Балет, Екатеринбург

Спектаклю «Сны Иакова, или Страшно место» , Фонд поддержки современного искусства «Живой город» и Фонд развития исполнительского искусства Республики Татарстан «Сфорцандо», Казань



РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Сергей ВАСИЛЬЕВ, «Проза», Электротеатр Станиславский, Москва



РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Мария ТРЕГУБОВА, «Беги, Алиса, беги», Театр на Таганке, Москва



РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Ромео КАСТЕЛЛУЧЧИ, «Жанна на костре», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь



ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ

Дмитрий ЗИМЕНКО (МИТРИЧ), «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск



ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ

Александр ШИШКИН, «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание»/ «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург



ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА

Ксения ПЕРЕТРУХИНА, «Утопия», Театр Наций, Москва



КОНКУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ»

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА, Театр «18+», Ростов-на-Дону



КУКЛЫ/РАБОТА АКТЕРА

Алиса ОЛЕЙНИК, Герда, «Комната Герды», Театр «Особняк» и Театральная лаборатория Яны Туминой, Санкт-Петербург



КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА

Кира КАМАЛИДИНОВА, «Деревня канатоходцев», Театральная компания «Открытое пространство», Санкт-Петербург



КУКЛЫ/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Яна ТУМИНА, «Комната Герды», Театр «Особняк» и Театральная лаборатория Яны Туминой, Санкт-Петербург



КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ



ПТИФУРЫ, Театр «Кукольный формат», Санкт-Петербург



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ЖЮРИ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И ТЕАТРА КУКОЛ

Башкирскому театру драмы им. М. Гафури, Уфа – «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»

Создателям спектакля «Родина» – «За эксперимент, ставший открытием»



ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Дарья МОРОЗ, Тузенбах, «Три сестры», Московский Художественный театр им. А.П. Чехова



ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Камиль ТУКАЕВ, Креон, «Антигона», Камерный театр, Воронеж



ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Валерия ПРОКОП, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск



ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Антон ПАХОМОВ, Петр Кузьмич Рязаев, «Старый дом», Центр драматургии и режиссуры, Москва



ДРАМА/РАБОТА ДРАМАТУРГА

Михаил ДУРНЕНКОВ, «Утопия», Театр Наций, Москва



ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ, «Маленькие трагедии», «Гоголь-центр», Москва



ДРАМА/ СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ

ПИАНИСТЫ, Театр «Глобус», Новосибирск



ДРАМА/ СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. ПРОЩАЛЬНЫЙ БАЛ, Александринский театр, Санкт-Петербург

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Кирилл Серебренников и Владимир Раннев получили «Золотую маску».