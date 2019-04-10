«Волнение» в БДТ: Алиса Фрейндлих играет главную роль в постановке Ивана Вырыпаева

События разворачиваются на Манхэттене, в квартире Уильи. У нее, человека закрытого и не публичного, берет интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский. Несмотря на договоренности с литературным агентом, он засыпает ее множеством каверзных вопросов.

Режиссер и драматург Иван Вырыпаев 17 и 18 апреля представит на основной сцене БДТ премьеру спектакля «Волнение». Пьесу он написал специально для Алисы Бруновны Фрейндлих, которая в этом году отмечает 35-летие службы в театре. Она играет главную героиню — американскую писательницу польского происхождения Ульи Рихте.

Роль Кшиштофа Зелинского играет Рустам Насыров, литагента Стива Ракуна — Дмитрий Воробьев, дочери и юриста Ульи Рихте Натали Блуменштайн — Полина Толстун, фотографа Майкла — Василий Реутов. Голос Ведущего — Андрей Феськов.

«Мне кажется, что мне удалось сделать пьесу, о том, что такое миф, настоящее значение мифа, как он устроен, откуда появляется Автор. Эта пьеса об Авторе и о том как воспринимать искусство, об искусстве тоже», — рассказывает о постановке Иван Вырыпаев.

Это третий спектакль по произведениям Вырыпаева в БДТ: в 2015 году художественный руководитель театра Андрей Могучий поставил «Пьяных», в 2017-м Александр Баргман взялся за пьесу «Летние осы кусают нас даже в ноябре».

Билеты на премьеру уже раскуплены, но на другие даты их можно приобрести на сайте театра. Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 18 лет.

Фото: Стас Левшин