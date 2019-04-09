«Это творческое самоубийство. Это отказ творца от всего выше сделанного ради того, чтобы найти истинный смысл искусства» — рассказал о замысле спектакля Евгений Ткачук, основатель конного драмтеатра. Асурдисты отказывались от привычного образа творчества и призывали искать новые формы — именно в такую атмосферу планируют погрузить зрителя актеры.

В Конно-Драматическом театре «ВелесО» премьера спектакля: 27 и 28 апреля в 19.00 зрителям покажут постановку «Священный полет цветов» по мотивам произведения Александра Введенского «Кругом возможно Бог».

В «Священном полете цветов» сыграют Евгений Ткачук, Алексей Фролов, Дарья Румянцева, Андрей Кондратьев, Никита Костюкевич, Никита Васильев, Любовь Сизоненко. И, конечно, лошади — тренируют их Инна Дитман, Марина Холанская и Анастасия Ефимова.

Билеты можно купить здесь.

Напомним, что «ВелесО» — это первый в России конный драмтеатр — в нем лошади играют наравне с актерами. «Собака.ru» публиковала интервью с Евгением Ткачуком, в котором он рассказал об основании «ВелесО», лошадях и работе с ними на сцене.