В конном драмтеатре Евгения Ткачука пройдет спектакль «Священный полет цветов» — поэзия, абсурд и лошади
В Конно-Драматическом театре «ВелесО» премьера спектакля: 27 и 28 апреля в 19.00 зрителям покажут постановку «Священный полет цветов» по мотивам произведения Александра Введенского «Кругом возможно Бог».
«Это творческое самоубийство. Это отказ творца от всего выше сделанного ради того, чтобы найти истинный смысл искусства» — рассказал о замысле спектакля Евгений Ткачук, основатель конного драмтеатра. Асурдисты отказывались от привычного образа творчества и призывали искать новые формы — именно в такую атмосферу планируют погрузить зрителя актеры.
В «Священном полете цветов» сыграют Евгений Ткачук, Алексей Фролов, Дарья Румянцева, Андрей Кондратьев, Никита Костюкевич, Никита Васильев, Любовь Сизоненко. И, конечно, лошади — тренируют их Инна Дитман, Марина Холанская и Анастасия Ефимова.
Билеты можно купить здесь.
Напомним, что «ВелесО» — это первый в России конный драмтеатр — в нем лошади играют наравне с актерами. «Собака.ru» публиковала интервью с Евгением Ткачуком, в котором он рассказал об основании «ВелесО», лошадях и работе с ними на сцене.
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