«Не верю!»: тест на знание театра от критика Дмитрия Ренанского

Какой спектакль самый долгий, а какая пьеса – самая короткая? В какой части зрительного зала в старину сидели богачи, а в какой – бедняки? Специально для «Собака.ru» и школы Masters критик и режиссер Дмитрий Ренанский составил тест, в котором вспомнил самые невероятные и курьезные факты из жизни старинного и современного театра. Знаете ли их вы?

Любой прошедший тест сможет получить скидку 10% на лекции Masters о театре в БДТ, а трем победителям достанутся абонементы на бесплатное посещение курса до конца мая.