«Не верю!»: тест на знание театра от критика Дмитрия Ренанского
Какой спектакль самый долгий, а какая пьеса – самая короткая? В какой части зрительного зала в старину сидели богачи, а в какой – бедняки? Специально для «Собака.ru» и школы Masters критик и режиссер Дмитрий Ренанский составил тест, в котором вспомнил самые невероятные и курьезные факты из жизни старинного и современного театра. Знаете ли их вы?
Любой прошедший тест сможет получить скидку 10% на лекции Masters о театре в БДТ, а трем победителям достанутся абонементы на бесплатное посещение курса до конца мая.
Чтобы получить скидку 10% на посещение лекций Masters в БДТ, нужно пройти тест и получить промокод по номеру 912-93-93.
Три победителя будут выбраны случайным образом среди тех, кто поделился результатами теста на своей странице в социальной сети. Результаты будут объявлены в Instagram Masters 22 марта.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.