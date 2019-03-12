Знакомьтесь, балерина Мария Хорева – в 18 лет уже первая солистка Мариинского театра и амбассадор Nike

Карьера балерины развивается с космической скоростью: в первый же сезон в Мариинском театре выпускница Академии им. А. Я. Вагановой стала первой солисткой и вышла в главных партиях в балетах «Аполлон», «Пахита», «Щелкунчик», «Драгоценности» и «Корсар». Все ждут, что будет дальше.

За несколько месяцев до окончания учебы в прошлом году вас уже пригласили в труппу Большого театра. Но вы все-таки выбрали Петербург и Мариинский театр. Да, год назад мы с Академией ездили выступать в Большом театре на фестивале в честь Мариуса Петипа. Там был организован просмотр, после которого Махар Хасанович Вазиев (руководитель балетной труппы Большого театра. — Прим. ред.) пригласил меня работать. Конечно, мне было очень лестно, но Юрий Валерьевич Фатеев (исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра. — Прим. ред.) предложил подготовить премьеру в Петербурге, в процессе работы над которой все и решилось: это мой родной город, здесь живет моя семья, которая меня очень поддерживает, и в Мариинском театре я танцевала с первых классов. Учащиеся Академии традиционно участвуют в спектаклях театра, а в каких балетах были заняты вы? Сначала были балеты «Шурале» и «Сильфида», роли карликов и всевозможной нечисти, потом спектакли «Сон в летнюю ночь» и «Дон Кихот» — в них для детей предусмотрены партии эльфов и амурчиков. Начиная с четвертого класса я участвовала в выпускных спектаклях, которые проходят на сцене Мариинского театра, а потом уже был традиционный зимний академический «Щелкунчик».

Сегодня многие дети готовятся к поступлению в Академию Русского балета чуть ли не с трех-четырех лет в подготовительных кружках и школах. Когда вы начали заниматься балетом? В возрасте десяти лет уже в Академии. Сначала в моей жизни была художественная гимнастика — в раннем детстве я не могла сидеть без дела, и мама решила меня чем-то занять. Я любила и люблю художественную гимнастику, но однажды мой тренер сказала, что у меня легкие ноги и надо бы подумать о балете. И вот, как-то прогуливаясь по весеннему центру города, мы с родителями буквально натолкнулись на объявление о приеме в Академию и подумали: а почему бы и нет? Сдала экзамены на одном дыхании, не сильно заботясь об их результатах, и вот уже я в первом классе, где началась учеба, которую я совсем даже не понимала поначалу, — просто плыла по течению. Вы хотите сказать, что даже не мечтали в детстве стать балериной? Абсолютно. Короны, пачки, пуанты никогда не были фетишем для меня. Нет, музыку и танец я очень любила, училась в музыкальной школе с четырех лет, ходила с мамой в Михайловский театр каждую неделю — он был через сквер от нашего дома. Но только в Академии, спустя годы занятий, я начала понимать и любить балет изнутри. Сначала не было никаких ощутимых результатов, вокруг будто ничего не происходило, и мне захотелось стать лучше себя самой. Я начала сама ходить в зал, много работать, и у меня наконец появился интерес.

В инстаграме я делаю посты с рецептами без фотошопа

Тогда же вы оказались в классе профессора Людмилы Ковалевой, которая выпустила Диану Вишневу, Ольгу Смирнову и Кристину Шапран. Людмила Валентиновна — совершенно потрясающий педагог, я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы мне не посчастливилось попасть к ней. Она меня очень изменила, научила ответственности и дала понять, что нужно все делать осмысленно, вкладывать энергию в любые движения: от поворота головы до взмаха кисти. Нельзя сказать, что теперь, когда я уже работаю в Мариинском театре, учеба прекратилась и началась исключительно работа. Я продолжаю набирать новые навыки и опыт каждый день: во время репетиций, на гастролях и на утреннем экзерсисе, где можно постоять рядом с Викторией Терешкиной и Екатериной Кондауровой, от которых дух захватывает даже на классе. Вашим первым партнером в театре стал британец Ксандер Париш, работающий в Петербурге уже девятый сезон: с ним вы вышли в одноактном балете «Аполлон» Джорджа Баланчина. Мы начали репетировать «Аполлона», когда я еще была студенткой Академии и всех боялась. (Улыбается.) Он был Аполлоном, а я — музой танца Терпсихорой. Его поддержка и доброта были колоссальными с первых минут, как в зале, так и на сцене. Ксандер заботится в первую очередь о балерине, потом уже о себе, с одной стороны жертвуя, с другой — полностью посвящая себя хореографии. Это идеальный партнер.

В октябре вы станцевали большую и сложную партию Пахиты в одноименном трехактном балете Юрия Смекалова — в утраченной постановке Мариуса Петипа когда-то блистала Матильда Кшесинская, а в знаменитом Grand pas из нее на сцену выходили и Майя Плисецкая, и Ульяна Лопаткина. Со стороны педагогов и коллег чувствовалось давление, ведь ваша работа в театре только началась? Честно говоря, я не ощущала никакого прессинга. Атмосфера сразу сложилась очень доброжелательная и творческая. Мы начали работать с моим педагогом-репетитором Эльвирой Геннадьевной Тарасовой, а потом к нам подключился хореограф Юрий Смекалов, который заново поставил два утраченных акта старинного балета. Он все время искал нюансы, которые были бы свойственны именно мне, рассказывал, что означает каждая мизансцена, после чего спектакль заиграл для меня другими красками. Было очень интересно! Среди ваших премьер в этом году значится еще один балет Джорджа Баланчина — «Драгоценности», где вы выходите вместе с Ксандером Паришем в третьей, заключительной части — «Бриллианты», посвященной русской классической школе. Принято считать, что эта партия на музыку Чайковского — для зрелых балерин. Как вы к ней готовились? Со мной очень тщательно репетировал Юрий Валерьевич Фатеев. Он очень деликатный репетитор, невзирая на то что и директор балета при этом. Он дает свободу танцорам с точки зрения артистизма и интерпретации. Во время подготовки мы всей семьей ходили в библиотеку, читали книги, смотрели дома документальные фильмы про Баланчина и про его музу балерину Сьюзен Фаррелл, изучали вариацию Марианелы Нуньес, у которой фантастическая техника ног и стоп, и передачу про то, как добывают алмазы и делают бриллианты. Нужно понимать, что в нашей работе важны любые детали.

А как готовился «Корсар»? Тут я вообще предприняла целое исследование, откопав тьму интереснейших фактов. Вот, например, вы знаете, что пираты и корсары — это совершенно разные профессии? Первые — это бандиты, а вторые, можно сказать, ополченцы, контрактники. Оригинальная история принадлежит Байрону, но как же она сильно изменилась за два века, почти до неузнаваемости! У вас есть партия мечты? Все партии — партии мечты. Мне хочется попробовать себя в самой разной хореографии, изучить, может быть, что-то неудобное для своего тела, выйти из зоны комфорта — это то, к чему я стремлюсь. Как вы сами объясняете феноменальную популярность вашего инстаграма @marachok? Я просто честно и очень регулярно выкладываю в нем все, что со мной происходит, без приукрашивания и фотошопа. Выложить пост с фото или видео и текстом — не такая простая задача, а если его надо делать ежедневно в одно и то же время — это как учить язык самой. Вроде ничего сложного, но через несколько дней появляется куча причин отложить на завтра. Ну и, конечно, не обошлось без удачи. В самом начале развития моего аккаунта он был замечен головным офисом в Калифорнии и, как это они делают ежедневно, помещен в рекомендуемые, что дало сильный толчок. В восемнадцать лет вы уже — амбассадор Nike в России. Как это произошло? Балет и спорт очень близки. Я провела несколько мастер-классов для любителей для нескольких спортивных брендов, где, наверное, Nike и увидел меня. Это чудесная компания с очень теплыми, дружескими отношениями между сотрудниками, которые во всем помогают своим представителям.

Мария Хорева окончила Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой в 2018 году. В свои восемнадцать лет первая солистка Мариинского театра — амбассадор Nike в России. Балерина ведет свою страницу @marachok в «Инстаграме» из закулисья Мариинского театра и свободно общается на английском языке с подписчиками, которых уже 280 тысяч.