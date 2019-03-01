«Яндекс» покажет прямые трансляции спектаклей-номинантов на «Золотую маску»-2019

С 1 по 26 марта «Яндекс» покажет прямые трансляции спектаклей-номинантов на российскую национальную театральную премию «Золотая маска»-2019. На главной странице системы можно будет посмотреть сразу пять постановок, среди которых три — из Петербурга.

7 и 9 марта в 19:00 пройдут прямые трансляции из БДТ им. Товстоногова — зрителям покажут две части эпического спектакля в постановке худрука театра Андрея Могучего «Три толстяка». Настоящий театральный сериал поделен на две серии — «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» и «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце» — с танками, врезающимися в стену, появлениями из огромного торта и постапокалиптическим миром.

26 марта театр балета им. Якобсона покажет балетную постановку «Дон Кихот» — реинкарнацию классического действия Мариуса Петипа по роману Мигеля Сервантеса на музыку Людвига Минкуса. У спектакля сразу семь номинаций на главную российскую театральную премию «Золотая маска». Также 1 марта в 21:00 пройдет трансляций футуристической постановки «Sociopath/Гамлет» в постановке Андрея Прикотенко, а на следующий день, 2 марта, в 19:00 покажут спектакль от мастерской Петра Фоменко по прозе Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня».