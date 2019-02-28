В петербургской филармонии оперу Пуччини «осовременили» строчками Оксимирона и аллюзией на похороны Хаски
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Фото: Фонтанка.ру (фото предоставлено организаторами)
В Сети появилось видео с исполнением отрывка из оперы Дж. Пуччини «Джанни Скикки», выступление прошло в малом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
Выпускники Петербургской консерватории переложили классическое произведение на новый лад с помощью строчек Оксимирона из песни «Переплетено» и аллюзии на фейковую смерть Хаски — в 2018 году репер устроил собственные «похороны» с гробом и цветами.
Авторы новой версии «Джанни Скикки» выделили именно эти эпизоды, соединив классическую итальянскую оперу и акапельно исполненный речитатив:
Вот так мы и живем и так мы умрем,
Удобрим эту гору собой став её углем.
В недобром этом городе рабом ли бунтарем,
Это круговорот природы:
Червяков доест орел, а после червяки орла
Все переплетено, внедрим полутона в их черно-белое кино.
Оттенки и цвета, Левиафан и Бегемот, и мэр,
Лишь серый кардинал, а нас тут целый легион.
«В разное время в стенах Петербургской филармонии звучали стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова... Возможно, этим стенам пришло время услышать тексты талантливых рэп-исполнителей, чтобы была преемственность поколений!», — рассказала «Фонтанке» одна из создательниц проекта Дарья Пронина.
Все артисты являются поклонниками Оксимирона, они надеются привлечь внимание репера к их творчеству.
Дарья Пронина также выразила надежду, что новая версия «Джанни Скикки» появится в том числе и на сцене Мариинского театра, который уже проводил подобные эксперименты. В 2017 году Сергей Шнуров участвовал в опере Г. Берлиоза «Бенвенуто Челлини» в роли старого Челлини.
По материалам «Фонтанка.ру»
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