В петербургской филармонии оперу Пуччини «осовременили» строчками Оксимирона и аллюзией на похороны Хаски

В Сети появилось видео с исполнением отрывка из оперы Дж. Пуччини «Джанни Скикки», выступление прошло в малом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Выпускники Петербургской консерватории переложили классическое произведение на новый лад с помощью строчек Оксимирона из песни «Переплетено» и аллюзии на фейковую смерть Хаски — в 2018 году репер устроил собственные «похороны» с гробом и цветами.

Авторы новой версии «Джанни Скикки» выделили именно эти эпизоды, соединив классическую итальянскую оперу и акапельно исполненный речитатив:

Вот так мы и живем и так мы умрем,

Удобрим эту гору собой став её углем.

В недобром этом городе рабом ли бунтарем,

Это круговорот природы:

Червяков доест орел, а после червяки орла

Все переплетено, внедрим полутона в их черно-белое кино.

Оттенки и цвета, Левиафан и Бегемот, и мэр,

Лишь серый кардинал, а нас тут целый легион.