Создатели и артисты шоу «Прекрасная М» – о работе в «Ленинград Центре», о своем комьюнити и амбициях
Режиссер-постановщик Феликс Михайлов, его муза и экс-прима театра Бориса Эйфмана Вера Арбузова, солист Стас Литвинов и певица Ксана Сергиенко встретились за круглым столом в преддверии февральских и мартовских показов чуть ли не самого главного шоу «Ленинград Центра».
О шоу «Прекрасная М»
Феликс Михайлов: Этот спектакль я поставил специально для Веры. Она была со мной в «Ленинград Центре» с самого начала, стала моей музой и творческим партнером. Мы вместе мотались по кастингам по всей стране, вместе работали над номерами и над обновлением эпизодов. Было даже решено интегрировать в постановку персонажей, которых Вера танцевала, когда работала в театре Бориса Эйфмана: в сценарии закодированы зритель видит и Анна Каренина, и Красная Жизель. Когда наш проект готовился, она готова была вернуться на сцену как актриса и была в невероятной форме, а мне хотелось дать ей яд зрительских глаз.
Вера Арбузова: «Прекрасная М» стала для меня откровением. Сказать, что о таком спектакле можно только мечтать, было бы слишком банально, но это действительно так. Этот спектакль – новое дыхание, то, где мне сейчас интересно и где я могу самовыражаться в кругу единомышленников.
О кастингах
Феликс Михайлов: Когда мы с Верой начали ездить по стране искать артистов, было важно, чтобы она оценила возможности людей, которые прошли горнила телевизионных проектов и занимаются в Киеве, Екатерибурге, Иоскве, Владивостоке уличной хореографией, а я смотрел, насколько они могут думать на сцене. Я за осознанную телесность. Можно наработать движения, а вот развить осмысленность очень тяжело.
Вера Арбузова: Феликс устраивал ребятами целые испытания: говорил им сначала смеяться, потом тут же плакать, или кричать, ставил их вместе, просил импровизировать. Я бы не прошла такой кастинг (Смеется).
Стас Литвинов: Надо сказать, что и в начале пути «Ленинград Центра», и сейчас наш капитан (Феликс Михайлов – ред.) подбирает людей, с которыми все-таки может получится определенная склейка на сцене и в коллективе. Я. например, очень сложный человек, и для меня непросто впустить человека в свое пространство. Феликс к таким вещам относится предельно внимательно, поэтому и труппа сложилась.
О сотворчестве
Феликс Михайлов: За время существования труппы все ее участники превратились в сотворцов. Мы ичень много студийным методом работаем. Я даю ребятам вброс, пишу им список литературы, фильмов, картин, которые надо посмотреть, и они делают свои этюды и импровизации. Некоторые из них становятся основой целых эпизодов, некоторые откладываются и используются в других постановках. Мне важно, чтобы каждый из них развивался, а «Ленинград Центр» был компанией солистов.
Вера Арбузова: Феликс вырастил из нас артистов, поэтому мы все делаем свои небольшие формы. Да, Феликс наш руководитель, но у нас нет такого жесткой тирании, к которой привыкли многие артисты в традиционных театрах.
Ксана Сергиенко: Поэтому здесь ты окружен людьми, которые тебе помогают, поддерживают и все время вдохновляют. «Ленинград Центр» – это коллектив, это возможность расти, писать и творить самому, что и получилось у меня для «Прекрасной М», а еще все время быть на сцене, что, конечно же, бесценно.
Стас Литвинов: Мы все время приобретаем навыки в разных стилях, участвуем в соревнованиях и конкурсах по всему миру, набирает титулы – одним словом, все становятся звездами в хорошем понимании этого слова.
О тщеславии, славе и амбициях
Феликс Михайлов: Любому творческому человеку нужна реализация его собственных амбиций, а вот тщеславие – оборотная сторона медали. В какой-то момент человек может концентрироваться не на создании чего-то нового, а на том, чтобы просто сохранить славу. Это пагубно и неизбежно приведет к нулю. Я обязательно даю возможность ребятам развиваться самостоятельно, иначе они потеряют жажду творить. Вера, у тебя есть тщеславие?
Вера Арбузова: Да! (Смеется). Оно выражается в постоянном творчестве, без которого я задыхаюсь, и желании достичь ощутимого результата. Мне кажется, если бы у нас у всех не было подобных амбиций, то мы бы ничего не добились.
Стас Литвинов: Конечно, слава играет большую роль. Ощущение, что тебя знает публика и много зрителей поддерживает твой талант, – очень сильное. Но нам не дают закостенеть, ведь мы все время каждый день делаем что-то новое.
Ксана Сергиенко: Мне кажется, амбиции – это постоянная работа, а тщеславие заточено на лесть, которая может поставить крест на любых достижениях. У всех нас бывают такие моменты, когда хочется слышать только хвалебные речи в свой адрес, но нужно останавливать себя и продолжать заниматься делом, к чему мы и стремимся в «Ленинград Центре».
«Прекрасная М», ближайшие показы:
15, 16, 22, 23 февраля
1, 2, 8, 9, марта
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.