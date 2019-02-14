Создатели и артисты шоу «Прекрасная М» – о работе в «Ленинград Центре», о своем комьюнити и амбициях

Режиссер-постановщик Феликс Михайлов, его муза и экс-прима театра Бориса Эйфмана Вера Арбузова, солист Стас Литвинов и певица Ксана Сергиенко встретились за круглым столом в преддверии февральских и мартовских показов чуть ли не самого главного шоу «Ленинград Центра».

Феликс Михайлов, Вера Арбузова, Стас Литвинов, Ксана Сергиенко, Ольга Угарова

Феликс Михайлов, Стас Литвинов, Вера Арбузова, Ольга Угарова

Стас Литвинов, Вера Арбузова

О шоу «Прекрасная М» Феликс Михайлов: Этот спектакль я поставил специально для Веры. Она была со мной в «Ленинград Центре» с самого начала, стала моей музой и творческим партнером. Мы вместе мотались по кастингам по всей стране, вместе работали над номерами и над обновлением эпизодов. Было даже решено интегрировать в постановку персонажей, которых Вера танцевала, когда работала в театре Бориса Эйфмана: в сценарии закодированы зритель видит и Анна Каренина, и Красная Жизель. Когда наш проект готовился, она готова была вернуться на сцену как актриса и была в невероятной форме, а мне хотелось дать ей яд зрительских глаз. Вера Арбузова: «Прекрасная М» стала для меня откровением. Сказать, что о таком спектакле можно только мечтать, было бы слишком банально, но это действительно так. Этот спектакль – новое дыхание, то, где мне сейчас интересно и где я могу самовыражаться в кругу единомышленников.

Стас Литвинов, Вера Арбузова

Феликс Михайлов



О кастингах Феликс Михайлов: Когда мы с Верой начали ездить по стране искать артистов, было важно, чтобы она оценила возможности людей, которые прошли горнила телевизионных проектов и занимаются в Киеве, Екатерибурге, Иоскве, Владивостоке уличной хореографией, а я смотрел, насколько они могут думать на сцене. Я за осознанную телесность. Можно наработать движения, а вот развить осмысленность очень тяжело. Вера Арбузова: Феликс устраивал ребятами целые испытания: говорил им сначала смеяться, потом тут же плакать, или кричать, ставил их вместе, просил импровизировать. Я бы не прошла такой кастинг (Смеется). Стас Литвинов: Надо сказать, что и в начале пути «Ленинград Центра», и сейчас наш капитан (Феликс Михайлов – ред.) подбирает людей, с которыми все-таки может получится определенная склейка на сцене и в коллективе. Я. например, очень сложный человек, и для меня непросто впустить человека в свое пространство. Феликс к таким вещам относится предельно внимательно, поэтому и труппа сложилась.

Ксана Сергиенко

Феликс Михайлов

О сотворчестве Феликс Михайлов: За время существования труппы все ее участники превратились в сотворцов. Мы ичень много студийным методом работаем. Я даю ребятам вброс, пишу им список литературы, фильмов, картин, которые надо посмотреть, и они делают свои этюды и импровизации. Некоторые из них становятся основой целых эпизодов, некоторые откладываются и используются в других постановках. Мне важно, чтобы каждый из них развивался, а «Ленинград Центр» был компанией солистов. Вера Арбузова: Феликс вырастил из нас артистов, поэтому мы все делаем свои небольшие формы. Да, Феликс наш руководитель, но у нас нет такого жесткой тирании, к которой привыкли многие артисты в традиционных театрах. Ксана Сергиенко: Поэтому здесь ты окружен людьми, которые тебе помогают, поддерживают и все время вдохновляют. «Ленинград Центр» – это коллектив, это возможность расти, писать и творить самому, что и получилось у меня для «Прекрасной М», а еще все время быть на сцене, что, конечно же, бесценно. Стас Литвинов: Мы все время приобретаем навыки в разных стилях, участвуем в соревнованиях и конкурсах по всему миру, набирает титулы – одним словом, все становятся звездами в хорошем понимании этого слова.

О тщеславии, славе и амбициях Феликс Михайлов: Любому творческому человеку нужна реализация его собственных амбиций, а вот тщеславие – оборотная сторона медали. В какой-то момент человек может концентрироваться не на создании чего-то нового, а на том, чтобы просто сохранить славу. Это пагубно и неизбежно приведет к нулю. Я обязательно даю возможность ребятам развиваться самостоятельно, иначе они потеряют жажду творить. Вера, у тебя есть тщеславие? Вера Арбузова: Да! (Смеется). Оно выражается в постоянном творчестве, без которого я задыхаюсь, и желании достичь ощутимого результата. Мне кажется, если бы у нас у всех не было подобных амбиций, то мы бы ничего не добились. Стас Литвинов: Конечно, слава играет большую роль. Ощущение, что тебя знает публика и много зрителей поддерживает твой талант, – очень сильное. Но нам не дают закостенеть, ведь мы все время каждый день делаем что-то новое. Ксана Сергиенко: Мне кажется, амбиции – это постоянная работа, а тщеславие заточено на лесть, которая может поставить крест на любых достижениях. У всех нас бывают такие моменты, когда хочется слышать только хвалебные речи в свой адрес, но нужно останавливать себя и продолжать заниматься делом, к чему мы и стремимся в «Ленинград Центре».