В Петрикирхе покажут спектакль Дмитрия Волкострелов по берестяным грамотам под музыку Баха

Главный петербургский театральный экспериментатор, лауреат премии «Золотая маска» и руководитель «театра post» Дмитрий Волкострелов рифмует древнерусские берестяные грамоты XI—XV вв. с шедевром западноевропейского музыкального Барокко — «Хорошо темперированным клавиром» И.С. Баха.



13 февраля в катакомбах Петрикирхе зрители увидят свидетельства повседневной жизни Русского Средневековья, рассказанные языком современного театра. Берестяные грамоты совершили важнейший переворот в понимании обстоятельств жизни наших предков: они пролили свет на особенности межчеловеческих взаимоотношений жителей Древней Руси. «Хорошо темперированная грамота» продолжает важнейшую и для «театра post», и для всего актуального искусства тему художественного осмысления реальности, тему исследования театральными средствами повседневной жизни человека.



Дмитрий Волкострелов также обращается к сюжетам из истории русской культуры в спектакле «Пермские боги», вдохновленном образами пермской религиозной деревянной скульптуры. Посмотреть на «пермских богов» в Петербурге можно на выставке «Христос в темнице» .