Объявлены номинанты премии International Opera

Стали известны номинанты на International Opera Awards-2019. Россию представляют хор Большого театра, режиссер Василий Бархатов, дирижер Максим Емельянычев, оркестр театра «Новая опера» и оркестр MusicAeterna, певец Ильдар Абдразаков и композитор Александр Раскатов.

В категории «Хор» также представлены хоровые коллективы Нидерландской национальной оперы (Амстердам), Лионской оперы, Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон), Дрезденской оперы и театра Ла Скала (Милан).

За звание лучшего оперного режиссера будут бороться Калисто Бьейто (Испания), Родула Гайтану (Греция), Кэти Митчелл (Великобритания), Дэвид Паунтни (Великобритания) и Кшиштоф Варликовский (Польша).

В номинации «Оперный оркестр» кроме оркестра Пермского театра оперы и балета MusicAeterna и оркестра театра «Новая опера» (Москва) представлены оркестры Лос-Анджелесской оперы, Королевского театра Дании (Копенгаген), Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон) и Штаатсопер (Берлин).

Максим Емельянычев может получить звание «Лучший новичок», оперу Александра Раскатова «GerMANIA» могут признать лучшей мировой премьерой, а Ильдар Абрдазаков вошел в шорт-лист приза читателей журнала Opera Magazine.

Премия International Opera Awards основана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Эллисоном, который возглавляет жюри премии.

Победителей International Opera Awards 2019 будут объявят в Лондоне 29 апреля.