Дмитрий Лысенков сыграет Раскольникова в новом спектакле Богомолова

24 и 25 марта «Приют комедианта» покажет новый спектакль Константина Богомолова «Преступление и наказание». Как стало известно «Собака.ru», главную роль Родиона Раскольникова сыграет Дмитрий Лысенков.

Богомолов поставит «Преступление и наказание» в необычном, тарантиновском ключе. Режиссер хочет сделать настоящий русский Рulp fiction. Раскольников, Дуня и их мать Пульхерия Александровна в этой версии — мигранты. Действие происходит не в Петербурге 19 века, а в современной Европе.



На роль Сони Мармеладовой театр пригласил народную артистку Марину Игнатову, а Свидригайлова сыграет народный артист Валерий Дегтярь (оба из БДТ). В следователя Порфирия Петровича перевоплотится Александр Новиков (Театр им. Ленсовета).Роль Пульхерии Александровны сыграет актриса Мария Зимина («Приют комедианта»).

Отмечается, что эту постановку уже показывали в Италии, по заказу театрального Фонда провинции Эмилия-Романья. Теперь Богомолов ставит не фестивальный, а репертуарный спектакль.