В БДТ покажут спектакль с Дианой Вишневой и Ульяной Лопаткиной

Студия Context Pro и Фонд Дианы Вишневой подготовили театральный проект о диалоге двух выдающихся балерин — Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной. Премьера состоится 25 февраля на сцене Большого драматического театра.

На сцене перед зрителями предстанут только две творческие личности, говорящие от своего имени. Проект называют перекрестным интервью в формате театрального действия.

«Мы давно хотели с Ульяной выйти к зрителю в одном проекте, к сожалению, у нас не получалось реализовать эту идею до настоящего времени. Счастлива, что это наконец стало возможным несмотря на то, что Ульяна завершила карьеру балерины», — рассказывает Вишнева.

Автор проекта, художественный руководитель студии Context Pro, хореограф — Алексей Кононов. Продолжительность спектакля — 1,5 часа без антракта.

Продажа билетов стартует с 24 января.