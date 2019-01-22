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В БДТ покажут спектакль с Дианой Вишневой и Ульяной Лопаткиной

Студия Context Pro и Фонд Дианы Вишневой подготовили театральный проект о диалоге двух выдающихся балерин — Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной. Премьера состоится 25 февраля на сцене Большого драматического театра.

На сцене перед зрителями предстанут только две творческие личности, говорящие от своего имени. Проект называют перекрестным интервью в формате театрального действия.

«Мы давно хотели с Ульяной выйти к зрителю в одном проекте, к сожалению, у нас не получалось реализовать эту идею до настоящего времени. Счастлива, что это наконец стало возможным несмотря на то, что Ульяна завершила карьеру балерины», — рассказывает Вишнева.

Автор проекта, художественный руководитель студии Context Pro, хореограф — Алексей Кононов. Продолжительность спектакля — 1,5 часа без антракта. 

Продажа билетов стартует с 24 января. 

Фото: Context Pro


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Автор: Анастасия Плахова
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Люди: Диана Вишнева
Места: Большой драматический театр (БДТ)
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