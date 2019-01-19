Петербургский БДТ начинает гастрольный тур по Москве в рамках спецпроекта «Золотой маски»
Труппа Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) под руководством худрука театра и победителя премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Андрея Могучего начинает гастрольный тур по Москве. Он пройдет в рамках спецпроекта, приуроченного к юбилейной, 25 российской национальной театральной премии и фестивалю «Золотая маска».
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Фото: "БДТ имени Г. А. Товстоногова" ВКонтакте
Как сообщает ТАСС, первой постановкой, включенной в программу, станет «Гроза» по пьесе Александра Островского. Ее показали сегодня, 19 января, на сцене МХТ имени Чехова. В 2017 году худрук БДТ Андрей Могучий получил за нее «Золотую маску» как лучший режиссер. Следующим в программе гастрольного тура петербургского театра станет спектакль «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева — в 2016 году он также был отмечен за лучшую режиссерскую работу, а также лучший актерский ансамбль. Затем в МХТ имени Чехова покажут «Губернатора» по одноименному рассказу Леонида Андреева, который также был представлен на фестивале в 2018 году. Завершать гастрольный тур в рамках спецпроекта юбилейного сезона фестиваля будет показ спектакля «Алиса» с Алисой Фрейндлих в главной роли. Специально для постановки была построена площадка в пространстве Music Media Dome, на которой и покажут спектакль.
Покажут и недавнюю премьеру Большого драматического театра — спектакль «Слава» режиссера Константина Богомолова по пьесе Виктора Гусева. Его показ пройдет на сцене Малого театра в Москве. Гастрольный проект «БДТ в Москве» станет началом празднования Года театра и пройдет с 19 по 29 января в Столице.
Напомним, объявлены номинанты «Золотой маски-2019» — российской национальной театральной премии, учрежденной в 1993 году. В прошлом году ее лауреатами стали Андрей Могучий, Данила Козловский и Виктория Терешкина. В сентябре стало известно, что худрук БДТ Андрей Могучий поставит спектакль по тексту математика Романа Михайлова. Ранее он предложил режиссеру Кириллу Серебренникову поставить спектакль в Петербурге. А в 2020 году завершится реставрация в доме купца Громова в Лопухинском саду — на улице Академика Павлова, 13. По окончанию реставрационных работ в здании бывшей дачи расположится детский кластер — театральная студия под патронажем Андрея Могучего.
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