Петербургский БДТ начинает гастрольный тур по Москве в рамках спецпроекта «Золотой маски»

Как сообщает ТАСС, первой постановкой, включенной в программу, станет «Гроза» по пьесе Александра Островского. Ее показали сегодня, 19 января, на сцене МХТ имени Чехова. В 2017 году худрук БДТ Андрей Могучий получил за нее «Золотую маску» как лучший режиссер. Следующим в программе гастрольного тура петербургского театра станет спектакль «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева — в 2016 году он также был отмечен за лучшую режиссерскую работу, а также лучший актерский ансамбль. Затем в МХТ имени Чехова покажут «Губернатора» по одноименному рассказу Леонида Андреева, который также был представлен на фестивале в 2018 году. Завершать гастрольный тур в рамках спецпроекта юбилейного сезона фестиваля будет показ спектакля «Алиса» с Алисой Фрейндлих в главной роли. Специально для постановки была построена площадка в пространстве Music Media Dome, на которой и покажут спектакль.