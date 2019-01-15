Стало известно, кто будет новым музыкальным руководителем Михайловского театра
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Соцсети Александра Ведерникова
С февраля 2019 года заслуженный деятель искусств России Александр Ведерников станет новым музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра. Об этом «Собака.ru» рассказали в пресс-службе.
Его премьерной постановкой в новой должности станет опера Джузеппе Верди «Аида».
Ведерников дирижировал оркестром Большого театра России с 2001 по 2009 год. Затем он возглавлял симфонический оркестр в Оденсе (Дания).
Свою работу в Михайловском театре Ведерников будет совмещать с работой в Датской Королевской опере, где с сентября 2018 года он также занимает пост главного дирижера.
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