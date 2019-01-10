Богомолов ставит в Петербурге «Преступление и наказание» в стиле Тарантино

В начале января Константин Богомолов анонсировал в своем Facebook две громкие премьеры в Петербурге. «И там, и там состав фантастический», — заявил режиссер.

Как стало известно «Собака.ru», один из спектаклей поставят в театре «Приют комедианта». Богомолов поставит «Преступление и наказание» Достоевского, но в необычном, тарантиновском ключе. Режиссер хочет сделать настоящий русский Рulp fiction.

Раскольников, Дуня и их мать Пульхерия Александровна в этой версии — мигранты. Действие происходит не в Петербурге 19 века, а в современной Европе.

Отмечается, что эту постановку уже показывали в Италии, по заказу театрального Фонда провинции Эмилия-Романья. Теперь Богомолов хочет сделать не фестивальный, а репертуарный спектакль. Актерский состав пока что держится в секрете.

Репетиции уже начались, зрители смогут увидеть новое «Преступление и наказание» в конце марта.

Ранее стало известно, что Богомолов вместе с «Мастерской Брусникина» поставил спектакль по роману «iPhuck 10» Виктора Пелевина.