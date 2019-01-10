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Богомолов ставит в Петербурге «Преступление и наказание» в стиле Тарантино

В начале января Константин Богомолов анонсировал в своем Facebook две громкие премьеры в Петербурге. «И там, и там состав фантастический», — заявил режиссер. 

Как стало известно «Собака.ru», один из спектаклей поставят в театре «Приют комедианта». Богомолов поставит «Преступление и наказание» Достоевского, но в необычном, тарантиновском ключе.  Режиссер хочет сделать настоящий русский Рulp fiction.

Раскольников, Дуня и их мать Пульхерия Александровна в этой версии — мигранты. Действие происходит не в Петербурге 19 века, а в современной Европе. 

Отмечается, что эту постановку уже показывали в Италии, по заказу театрального Фонда провинции Эмилия-Романья. Теперь Богомолов хочет сделать не фестивальный, а репертуарный спектакль. Актерский состав пока что держится в секрете. 

Репетиции уже начались, зрители смогут увидеть новое «Преступление и наказание» в конце марта. 

Ранее стало известно, что Богомолов вместе с «Мастерской Брусникина» поставил спектакль по роману «iPhuck 10» Виктора Пелевина.

Константин Богомолов, сын известного кино- и телекритика Юрия Богомолова, на филфаке МГУ написал диплом на тему: «Мотивы волшебной сказки в „Капитанской дочке“», а в аспирантуре изучал русское масонство XVIII века. Многократный номинант на премию «Золотая маска», он поставил более 30 спектаклей, в том числе в МХТ, «Табакерке», РАМТе, Театре имени Гоголя. С 2014 года Богомолов является штатным режиссером театра «Ленком».

 


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