В доме купца Громова откроют студию худрука БДТ Андрея Могучего

В 2020 году завершится реставрация в доме купца Громова в Лопухинском саду — на улице Академика Павлова, 13. С 2009 года здание не эксплуатировалось и пришло в упадок, значительно ухудшились фасады и отделки интерьеров. Восстановление объекта регионального значения началось в 2016 году. По окончанию реставрационных работ в здании бывшей дачи расположится детский кластер — театральная студия под патронажем Андрея Могучего.

Фото: Citywalls

О решении сообщает пресс-служба администрации Петроградского района. За три года восстановления объекта были укреплены фундаменты, очищены подвалы, снята наружная обшивка здания. В 2017 году в историческом здании была отремонтирована крыша, стены, перекрытия, полностью восстановлена кирпичная кладка дымовых труб. В 2018 приведены в порядок западный и южный фасады, наружный металлодекор. В наступившем году планируется реставрация северного фасада, а также выполнение наружной гидроизоляции. 5 самых красивых особняков императорского Петербурга, о которых вы еще не слышали

По словам главы КГИОП Сергея Макарова, на ремонтные работы было потрачено 150 млн рублей за истекший период и планируется освоить еще 80 млн рублей до начала 2020 года. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов также оценил объем работ и подчеркнул, что торопиться со сдачей объекта не стоит — реставрационные работы требуют много времени и сил. «Нам не хотелось бы получить новодел, нужно воссоздать дачу в том виде, какой она была раньше. Дети Петроградского района будут осваивать в ней первые навыки театрального искусства», — подчеркнул Беглов.