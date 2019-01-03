В доме купца Громова откроют студию худрука БДТ Андрея Могучего
В 2020 году завершится реставрация в доме купца Громова в Лопухинском саду — на улице Академика Павлова, 13. С 2009 года здание не эксплуатировалось и пришло в упадок, значительно ухудшились фасады и отделки интерьеров. Восстановление объекта регионального значения началось в 2016 году. По окончанию реставрационных работ в здании бывшей дачи расположится детский кластер — театральная студия под патронажем Андрея Могучего.
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Фото: Citywalls
О решении сообщает пресс-служба администрации Петроградского района. За три года восстановления объекта были укреплены фундаменты, очищены подвалы, снята наружная обшивка здания. В 2017 году в историческом здании была отремонтирована крыша, стены, перекрытия, полностью восстановлена кирпичная кладка дымовых труб. В 2018 приведены в порядок западный и южный фасады, наружный металлодекор. В наступившем году планируется реставрация северного фасада, а также выполнение наружной гидроизоляции.
По словам главы КГИОП Сергея Макарова, на ремонтные работы было потрачено 150 млн рублей за истекший период и планируется освоить еще 80 млн рублей до начала 2020 года. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов также оценил объем работ и подчеркнул, что торопиться со сдачей объекта не стоит — реставрационные работы требуют много времени и сил. «Нам не хотелось бы получить новодел, нужно воссоздать дачу в том виде, какой она была раньше. Дети Петроградского района будут осваивать в ней первые навыки театрального искусства», — подчеркнул Беглов.
Убранство дачи купца Громова 1850-х годов постройки и в стиле эклектика было роскошным — били фонтаны, по озеру плавал прогулочный катер, в саду располагалась оранжерея. В ходе реставрации под слоем советских обоев были обнаружены сохранившиеся лепнина, деревянный потолок, уникальная живопись, а также камин, мраморные скульптуры и гипсовые бюсты.
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