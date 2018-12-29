Большой драматический театр занялся культурным досугом паралимпийцев
Большой драматический театр имени Товстоногова теперь приглашает петербургских спортсменов с инвалидностью на свою постановки - в декабре там успели побывать три параолимпийца, в том числе номинант премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Шакирова. Теннисистка осталась в восторге от игры Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили в спектакле «Лето одного года».
Татьяна Архипова
директор БДТ им. Товстоногова
Спортсмены признались, что давно любят наших артистов и всегда мечтали попасть на спектакли в БДТ, но найти свободный вечер в плотном графике соревнований и тренировок непросто, а когда, наконец, получается - билеты в БДТ уже не достать. Теперь такой проблемы у них не будет.
Проект реализуется вместе с благотворительным фондом «Точка опоры», помимо приглашения на спектакли запланированы встречи спортсменов с артистами театра и посещение просветительских программ.
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