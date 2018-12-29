Большой драматический театр занялся культурным досугом паралимпийцев

Татьяна Архипова

директор БДТ им. Товстоногова

Спортсмены признались, что давно любят наших артистов и всегда мечтали попасть на спектакли в БДТ, но найти свободный вечер в плотном графике соревнований и тренировок непросто, а когда, наконец, получается - билеты в БДТ уже не достать. Теперь такой проблемы у них не будет.