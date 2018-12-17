Михаил Шац: «Я самый возрастной стендапер в России — это немного тревожное звание»

С приездом, Миша. Ты родился в Ленинграде, здесь же учился в Первом меде, но в 1990-х переехал в столицу. Как тебе нынешний Петербург — он меняется? Пыльный, грязный, холодный — вокруг одни кабаки?

Все правильно — пыльный, грязный, неухоженный, забытый город. Это доставляет мне массу боли и переживаний, потому что понимаю, каким бы он мог быть. Например, Моховая улица, на которой я жил, почти не изменилась с 1970–1980-х. Более того, стала хуже: на ней какие-то убогие оградки, как будто кладбище, а не газоны. Но при этом кабаки, что появляются в городе, собирающиеся в них люди — фантастические. В этом смысле все резко забурлило, переживается какой-то следующий цикл.

У тебя же тоже новый период. Другая работа — молодежная! Ты теперь стендап-комик. Самый возрастной в стране?

Да, практически. Из ныне живущих. Немного тревожное звание. Вообще, стендапом я занимаюсь почти год, но наше интервью — первое об этом.