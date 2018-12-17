Михаил Шац: «Я самый возрастной стендапер в России — это немного тревожное звание»
Легендарный телеведущий Михаил Шац теперь выступает офлайн — со стендап-шоу «Шац и мат» ( 20 декабря в ДК имени Ленсовета). Ресторатор Ринат Умяров позвал приятеля в свой бар, чтобы узнать, зачем ему это.
С приездом, Миша. Ты родился в Ленинграде, здесь же учился в Первом меде, но в 1990-х переехал в столицу. Как тебе нынешний Петербург — он меняется? Пыльный, грязный, холодный — вокруг одни кабаки?
Все правильно — пыльный, грязный, неухоженный, забытый город. Это доставляет мне массу боли и переживаний, потому что понимаю, каким бы он мог быть. Например, Моховая улица, на которой я жил, почти не изменилась с 1970–1980-х. Более того, стала хуже: на ней какие-то убогие оградки, как будто кладбище, а не газоны. Но при этом кабаки, что появляются в городе, собирающиеся в них люди — фантастические. В этом смысле все резко забурлило, переживается какой-то следующий цикл.
У тебя же тоже новый период. Другая работа — молодежная! Ты теперь стендап-комик. Самый возрастной в стране?
Да, практически. Из ныне живущих. Немного тревожное звание. Вообще, стендапом я занимаюсь почти год, но наше интервью — первое об этом.
Каково это — менять профессию, когда тебе за пятьдесят?
Круто, большой вызов себе, но очень правильная и мотивирующая история. Ты волнуешься, опять все с нуля, снова становишься никем. На выступлениях второго дубля, как на телевидении, у тебя нет. Новую большую программу «Шац и мат», которую покажем в ДК имени Ленсовета 20 декабря, я подготовил с одним из основателей стендапа в России Антоном Борисовым. Наш дуэт — диалог двух поколений. Ему тридцать пять, как он позиционирует, хотя на самом деле тридцать шесть, а мне пятьдесят три. У нас с Антоном отличающиеся взгляды на происходящее, мы вычленяем разные вещи. Например, я, как «самый пожилой стендапер в России», могу говорить с той публикой, которая раньше на стендап не обращала внимания.
А как тебя приняла индустрия? Эти молодые и злые люди с канала ТНТ, у которых выходит шоу Stand Up.
Вообще никак. Есть стендаперы, которые известны всем по работе на ТНТ, а есть андеграунд. И я скорее ко второй категории отношусь. Comedy Club (одноименная телепередача и компания, которая выпускает шоу Stand Up. — Прим. ред.) были революционерами 2010-х, а сейчас превратились в гламурных голливудских звезд. Его резиденты в пиджачках, у них красивые шейные платочки, крокодиловые шузы и так далее. Вся эта машина юмора из бойкого разрисованного запорожца, который пердел и ехал, привлекая внимание, стала огромным красным кабриолетом.
Забавная конструкция: самый возрастной стендапер страны и король андеграунда.
Я не король, скорее, эрцгерцог. (Улыбается.) Если говорить про телевидение, у нас есть одна живая юмористическая передача — это «Вечерний Ургант». Иван первый, у кого в России получилось сделать вечернее шоу: многие пытались, а удалось лишь ему. Хотя это и немножко беззубый и кастрированный американский формат — в том смысле, что есть определенный список тем, на которые он не говорит.
А как вообще работает современная цензура?
Никто не знает. Но у всех нас есть светоч и ролевая модель — Сергей Шнуров. Он уникальный пример того, как можно рыбкой между жерновами прошмыгнуть. Потому что непонятно, за что его схватить.
Я видел ваше с Антоном Борисовым выступление — это шокирующе смело. Очевидно, что вас по телевизору не покажут.
В этом как раз и уникальность текущего момента. У нас практически зажатый и удушенный телек с цензурой, самоцензурой, комплексами и страхами. А с другой стороны, мы имеем свободный, практически ничем не регулируемый контент в пабах, барах, на стендап-площадках, где ребята позволяют себе абсолютно все.
А сами шутки поменялись?
Мне кажется, юмор стал более агрессивным. Никакой лирики. Поэтому на этом фоне так выделяется Александр Гудков (автор «Вечернего Урганта» и шоу Comedy Woman. — Прим. ред.). Это человек вне общего дискурса, который летает в своем мире и вселенной, превращая все в великолепный абсурд.
Хармс юмора?
Да, такой он и есть. Еще революционеры — ребята, которые создают юмор на YouTube.
Будешь теперь конкурировать с ними?
Я сейчас пытаюсь делать YouTube-проект, немного похожий на то, что было в свое время у Луи Си Кея (американский стендап-комик, обладатель «Эмми» и «Грэмми». — Прим. ред.). Он, кстати, приблизительно моего возраста, но это единственное, что нас объединяет. Это будет история про жизнь стендапера.
Твой телевизионный опыт помогает?
Зачастую мешает, потому что ты постоянно вылизываешь кадр, а в Интернете все кладут на качество. Главное — чтобы звук как-то прорывался, хотя и не везде он нужен. Здесь должно быть другое: чистая эмоция, ход нетривиальный, история, которая трогает.
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Ринат Умяров поговорил с Михаилом Шацем о стендапе в своем кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы».
Это круто. Есть одна отработанная модель — телевидение, а сейчас ты крутишься в другой — Интернете, где тоже есть свои устоявшиеся формы, которые снобы считают устаревшими. Тебе нужно разобраться, во-первых, со своим старым опытом, получить новый и во всем этом найти свой стиль.
Так и есть. И жизнь звезды в YouTube скоротечнее, чем даже на телеке, потому что кумиры 2017-го уже давно не кумиры. Они меняются каждый месяц. Заметь, многих блогеров пытаются вытащить на ТВ, но ни к чему хорошему это не приводит, как правило.
Поколение, которое выросло на YouTube, более свободно?
Безусловно. И они обязательно будут что-то свое формулировать, я в этом не сомневаюсь. Вопрос — что именно и к какой системе координат они захотят прийти. Мое поколение выросло — бац! — как по щелчку пальца развалился Советский Союз. Делай что хочешь, казалось бы. Но, видишь, многие предпочли стать менеджерами госкорпораций.
А еще можно было стать телеведущим, но угробить свою карьеру из-за неудобных высказываний и стать стендап-комиком, а не инженером или врачом.
Как же? Я был врачом. Про медиков — это отдельное интервью.
Точно! Ты загубил две карьеры — врача и телеведущего. Сейчас осталась третья — стендап-комик.
Да, мне кажется, надо в жизни делать четыре-пять поворотов таких.
Дальше футбольный фанат?
Нет, я еще тренером хотел быть: войти в тренерский штаб.
Добить «Зенит-2»?
Нет, наоборот, возродить основных. (И они немедленно за это выпили.)
У меня еще есть ряд вопросов от девочек из журнала. Они очень интересуются твоим мнением. Цитирую: «Новая гендерная реальность, феминизм, распределение ролей в отношениях». Есть в вашей творческой команде женщины?
Мы очень большой период работали вместе с женой Татьяной Лазаревой, поэтому я не очень понимаю этот вопрос. Я никогда не видел проблемы феминизма вообще, мне она кажется надуманной. Хотя, когда женщина круто шутит, это всегда вызывает большее восхищение и удивление. В этом есть какая-то гендерная дискриминация и сексизм?
Я стараюсь с женщинами, которые не шутят, в принципе не общаться.
Это тоже.
Фото: Дмитрий Логинов
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