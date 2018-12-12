Сергей Полунин станцует на сцене Мариинского театра в спектакле Sacre на музыку Стравинского

Звезда мирового балета Сергей Полунин станцует на Новой сцене Мариинского театра 13 февраля на вечере одноактных балетов. Об этом «Собака.ru» сообщили источники.

Зрители увидят постановку Sacre, специально созданную для Полунина японской танцовщицей и хореографом Юкой Оиши на произведение Игоря Стравинского «Весна священная». В основе сюжета — судьба Вацлава Нижинского, которому и посвящен балет. Постановка строится вокруг идеи о том, что стремление жить чувствами, ощущениями, освобождаясь от диктата разума, — не безумие, а человечность.

По мнению Юки Оиши Полунин находит точные собственные выразительные средства для того, чтобы рассказать эту сложную и трагическую историю.

Напомним, танцовщик снялся вместе с Летицией Каста для нового календаря Pirelli и исполнил главные роли в новых клипах Андреа Бочелли и ирландского музыканта Hozier.