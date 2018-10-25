Константин Богомолов вместе с «Мастерской Брусникина» поставят спектакль по роману Пелевина iPhuck 10

Режиссер Константин Богомолов вместе с «Мастерской Брусникина» поставят спектакль по роману «iPhuck 10» Виктора Пелевина, который вышел в конце сентября 2017 года.

Премьера постановки ожидается 6 декабря. Она пройдет в закрытом формате в золотой башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити». Все желающие смогут посмотреть спектакль позже.

Ожидается, что «Ай фак» будет сыгран всего 20 раз. Главные роли исполнят Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз. Как пишет ТАСС, организаторы считают, что пространство спектакля будет играть одну из главных ролей для всего действия. «Лофт на четвертом этаже размером в 4 тысячи квадратных метров трансформируется в единое сценическое пространство и одновременно в импровизированную галерею «гипсового» искусства с реальными арт-объектами современных художников. В галерею войдут произведения известных российских художников, часть работ предоставит Stella Art Foundation — некоммерческий российский фонд, поддерживающий современное искусство», — рассказали они. Роман

Напомним, сюжет книги Виктора Пелевина разворачивается во второй половине XXI века. На политической карте мира остались европейский Халифат, ЕС, состоящий из России и нескольких бывших советских республик, сразу две Америки и еще пара крупных государственных образований. Просвещенное человечество все свободное время проводит в дополненной реальности. Физический секс приравнен к насилию. Главный герой — литературно-полицейский алгоритм Порфирий Петрович — плодовитый прозаик и великолепный сыщик, который поступает на службу к куратору Марухе Чо, специализирующейся на современном нам искусстве.