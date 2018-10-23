Как Наталья Метелица меняет культуру Петербурга

Если не знали или забыли, тогда только ленивый не отхватывал площадь у музеев и детских садов, что по сопротивляемости материала одно и то же. И новый директор прошла боевое крещение, когда у музея пытались что-то отжать. После тонны бумаг, нервов, угроз и скандалов Наталья Метелица оказалась на балу в Царском Селе, пригласила на танец Очень Важного Человека и, все объяснив, нежно допела: «Пожа-а-алуйста, помогите». А теперь посмотрите, какая она хрупкая. Если б самый важный человек не помог, ему бы остаток жизни снились жалобные глаза красивой женщины, внезапно просившей не бриллианты, а свои же музейные полкорпуса.

Что еще нужно знать про Метелицу: она письменно поблагодарила несостоявшихся обидчиков, что оставили музей в покое. То есть вбила осиновый кол.