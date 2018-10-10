Смольный через суд заставит Мариинский театр выполнить реставрацию дома Лермонтова

КГИОП обратился в суд с требованием принудительной реставрации Дома Лермонтова на Садовой, 61, где находится последнее уцелевшее жилье поэта в Петербурга. Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба ведомства.

Здание собираются реконструировать под жилье для сотрудников Мариинского театра,однако театр, по заявлению КГИОП, свои охранные обязательства не выполнил. До 8 сентября 2018 года на основании задания ведомства театр должен был разработать проект по сохранению объекта культурного наследия и согласовать его с комитетом.

Охранные обязательства включают в себя ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений. Ранее КГИОП также через суд добился от театра проведения первого этапа противоаварийных работ.