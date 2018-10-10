Смольный через суд заставит Мариинский театр выполнить реставрацию дома Лермонтова
КГИОП обратился в суд с требованием принудительной реставрации Дома Лермонтова на Садовой, 61, где находится последнее уцелевшее жилье поэта в Петербурга. Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба ведомства.
Здание собираются реконструировать под жилье для сотрудников Мариинского театра,однако театр, по заявлению КГИОП, свои охранные обязательства не выполнил. До 8 сентября 2018 года на основании задания ведомства театр должен был разработать проект по сохранению объекта культурного наследия и согласовать его с комитетом.
Охранные обязательства включают в себя ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений. Ранее КГИОП также через суд добился от театра проведения первого этапа противоаварийных работ.
Напомним, споры вокруг квартиры Лермонтова в историческом доме на Садовой улице, 61 начались в 2006 году. Тогда градозащитники бились против реконструкции всего квартала под застройку отелей и отстаивали мемориальную табличку поэту. Спустя 11 лет дом, по мнению активистов, решили снести: 3 августа 50 членов инициативной группы в защиту здания провели акцию протеста, в поддержку дома выступили Лиза Боярская и еще десятки тысяч горожан, подписавших петицию на Change.org.
Смольный передал историческое здание Мариинскому театру в 2012 году под строительство отеля для гастролирующих артистов.
Михаил Юрьевич Лермонтов жил в этом доме в период с 1836 по 1837 год. Здесь поэт был арестован, отсюда отбыл в ссылку.
При жизни автора «Героя нашего времени» здание называлось «доходным домом княгини Шаховской» (позднее — купца Чугреева). Первоначально там проживал «средний класс» того времени, встречались и представители аристократии, к числу которых, безусловно, относился сам Лермонтов. Квартира, в которой поселился поэт, принадлежала его бабушке — Елене Алексеевне Арсеньевой. Первоначально здание было трехэтажным, но позднее, В 1875 году архитектор Федор Черненко надстроил четвертый этаж, а в 1905 году архитектор Лев Андреев — пятый.
После 1917 года контингент жильцов изменился: оттуда уехали офицеры, купцы и адвокаты старого времени. В 1962 году на доме установили мемориальную доску, а в конце 80-х, по рассказам бывших жильцов, музейные работники сверяли планировку квартиры Лермонтова с планами 1838 года, чтобы подготовить помещение для экспозиции.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.