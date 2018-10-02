От Лии Ахеджаковой до Максима Аверина: 5 лучших спектаклей фестиваля «Балтийский дом»
Театр «Балтийский дом» собрал отличные постановки на XXVIII фестиваль своего имени: от бенефиса Лии Ахеджаковой до оммажа Светлане Алексиевич. «Собака.ru» рассказывает, какие спектакли непременно надо увидеть.
«Операнищих»
Московский академический театр сатиры
У столичного театра в тандеме с петербургским режиссером Андреем Прикотенко получилось нетривиально переосмыслить оперу драматурга и композитора Джона Гея, чей сюжет позаимствовал Бертольд Брехт для пьесы «Трехгрошевая опера». Ее действие перенесено в наши дни, а главную роль пытающегося встать на путь истинный (из-за любви, конечно) бандита играет Максим Аверин.
2, 3 октября
«Цинк (Zn)»
Государственный молодежный театр Литвы совместно с театром Meno Fortas
Постоянный участник фестиваля и один из самых известных литовских режиссеров Эймунтас Някрошюс поставил спектакль по мотивам двух произведений Светланы Алексиевич – «Цинковым мальчикам» и «Чернобыльской молитве». Сюжет постановки построен вокруг образа самой писательницы и Нобелевского лауреата: она путешествует во времени и пространстве, ведя заметки о важных событиях в жизни страны.
5 октября
«Мой внук Вениамин»
Антрепризный спектакль-бенефис Лии Ахеджаковой (Лии Меджидовне в этом году исполнилось 80!) по пьесе Людмилы Улицкой поставила ученица Сергея Женовача Марфа Горвиц. Сильная и властная Эсфирь (Ахеджакова) пытается устроить личную жизнь сына и найти ему «правильную» жену.
6 октября
«Сцены из супружеской жизни», режиссер Анатолий Праудин
Театр-фестиваль «Балтийский Дом»
В год 100-летия Ингмара Бергмана театру, в том числе и петербургскому, тоже есть чем отметить круглую дату. Режиссер Анатолий Праудин выпустил на Малой сцене спектакль по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» с Аллой Еминцевой и Юрием Елагиным. Образцово-показательный Юхан однажды решает уйти от образцово-показательной Марианны – к другой женщине.
11 октября
«То, что проходит мимо»
Международный театр Амстердама
Режиссер Иво ван Хове возглавляет Международный театр Амстердама, названный критиками лучшим в Голландии. Его спектакль «То, что проходит мимо» – сценическая версия романа локального классика Луиса Куперуса. В нем юные влюбленные Лот и Эли пытаются спастись от трагического рока, который преследует их семьи.
12, 13 октября
Фестиваль «Балтийский дом» со 2 по 13 октября. Подробня программа и билеты здесь.
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