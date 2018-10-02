18+

От Лии Ахеджаковой до Максима Аверина: 5 лучших спектаклей фестиваля «Балтийский дом»

Театр «Балтийский дом» собрал отличные постановки на XXVIII фестиваль своего имени: от бенефиса Лии Ахеджаковой до оммажа Светлане Алексиевич. «Собака.ru» рассказывает, какие спектакли непременно надо увидеть.

«Операнищих»

Московский академический театр сатиры

У столичного театра в тандеме с петербургским режиссером Андреем Прикотенко получилось нетривиально переосмыслить оперу драматурга и композитора Джона Гея, чей сюжет позаимствовал Бертольд Брехт для пьесы «Трехгрошевая опера». Ее действие перенесено в наши дни, а главную роль пытающегося встать на путь истинный (из-за любви, конечно) бандита играет Максим Аверин.

2, 3 октября

«Цинк (Zn)»

Государственный молодежный театр Литвы совместно с театром Meno Fortas

Постоянный участник фестиваля и один из самых известных литовских режиссеров Эймунтас Някрошюс поставил спектакль по мотивам двух произведений Светланы Алексиевич – «Цинковым мальчикам» и «Чернобыльской молитве». Сюжет постановки построен вокруг образа самой писательницы и Нобелевского лауреата: она путешествует во времени и пространстве, ведя заметки о важных событиях в жизни страны.

5 октября

«Мой внук Вениамин»

Антрепризный спектакль-бенефис Лии Ахеджаковой (Лии Меджидовне в этом году исполнилось 80!) по пьесе Людмилы Улицкой поставила ученица Сергея Женовача Марфа Горвиц. Сильная и властная Эсфирь (Ахеджакова) пытается устроить личную жизнь сына и найти ему «правильную» жену.

6 октября

«Сцены из супружеской жизни», режиссер Анатолий Праудин

Театр-фестиваль «Балтийский Дом»

В год 100-летия Ингмара Бергмана театру, в том числе и петербургскому, тоже есть чем отметить круглую дату. Режиссер Анатолий Праудин выпустил на Малой сцене спектакль по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» с Аллой Еминцевой и Юрием Елагиным. Образцово-показательный Юхан однажды решает уйти от образцово-показательной Марианны – к другой женщине.

11 октября

«То, что проходит мимо»

Международный театр Амстердама

Режиссер Иво ван Хове возглавляет Международный театр Амстердама, названный критиками лучшим в Голландии. Его спектакль «То, что проходит мимо» – сценическая версия романа локального классика Луиса Куперуса. В нем юные влюбленные Лот и Эли пытаются спастись от трагического рока, который преследует их семьи.

12, 13 октября

Фестиваль «Балтийский дом» со 2 по 13 октября. Подробня программа и билеты здесь

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров