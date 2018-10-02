От Лии Ахеджаковой до Максима Аверина: 5 лучших спектаклей фестиваля «Балтийский дом»

«Сцены из супружеской жизни», режиссер Анатолий Праудин

Театр-фестиваль «Балтийский Дом»

В год 100-летия Ингмара Бергмана театру, в том числе и петербургскому, тоже есть чем отметить круглую дату. Режиссер Анатолий Праудин выпустил на Малой сцене спектакль по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» с Аллой Еминцевой и Юрием Елагиным. Образцово-показательный Юхан однажды решает уйти от образцово-показательной Марианны – к другой женщине.

11 октября