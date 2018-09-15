Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова
Юрий Бутусов станет главным режиссером Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Об этом 15 сентября сообщил художественный руководитель театра Римас Туминас на сборе труппы, посвященной открытию 98-го сезона.
По словам Туминаса, «этот бунтарь Бутусов» не даст театру очутиться в «классической ситуации» и окаменеть. Режиссер уже готовит к постановке спектакль «Дон Кихот».
В марте Юрий Бутусов покинул должность худрука театра имени Ленсовета, который занимал с ноября 2017 года. Творчески режиссер был связан с этим театром более 20 лет - он выпустил десятки спектаклей, отмеченных наградами.
Сам Бутусов заявлял, что его инициативы блокировали директор театра Валерий Градковский и комитет по культуре, не позволив ему внести изменения в устав театра.
Ассоциация театральных критиков выступила за сохранение режиссера в должности худрука театра Ленсовета и написала открытое письмо к властям Петербурга.
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