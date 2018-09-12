Андрей Могучий поставит в БДТ спектакль по тексту математика Романа Михайлова

Победитель премии "Собака.ru" "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" и художественный руководитель БДТ Андрей Могучий поставит на сцене театра спектакль по текстам петербургского математика и участника театра Morph Романа Михайлова.

Постановка обещает быть чрезвычайно андерграундной. Роман Михайлов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник СПбГУ, лауреат медали РАН для молодых ученых, лауреат премии Московского математического общества и стипендии фон Неймана в Принстоне, автор более 60 научных работ и монографии. Специалист по гомологической алгебре, гомотопической топологии и теории групп. Занимается танцами и жонглированием. Исследует орнаменты, текстовые ритмы, восточные языки. Его книга «Равинагар» была номинирована на «Нацбест».

Ранее Могучий предложил Кириллу Серебренникову поставить спектакль в БДТ. В этом сезоне БДТ отмечает свой 100-й юбилей.

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