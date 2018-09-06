Билеты в театр за полцены: в Петербурге запустили акцию «Культурный четверг»

В Петербурге запустили традиционную акцию «Культурный четверг», в рамках которой приобрести билеты можно со скидкой до 50 %. Акция продлится три дня: с 6 по 8 сентября.

Билеты по сниженным ценам доступны на спектакли для взрослых и детей, концерты, экскурсии и квесты. В акции принимают участие БДТ, театр «Балтийский дом», театр имени Ленсовета, Мариинский театр и другие площадки.

Посмотреть полный список доступных мероприятий можно здесь.