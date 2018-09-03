В Петербурге в рамках «Золотой маски» покажут спектакль «Электротеатра Станиславский»

Билеты на «Прозу» можно приобрести здесь. Помимо этого 1 ноября на сцене БДТ им. Товстоногова покажут спектакль «Последние дни» Российского академического молодежного театра (РАМТ). В основу сюжета легли «Медный всадник» Пушкина и «Убить змееныша» Бориса Акунина. В итоге получился текст о переломных исторических моментах. Простая и строгая сценография Станислава Бенедиктова подчеркивает обобщенность происходящего и ненадежность окружающего пространства.

«Золотая маска» — российская национальная театральная премия и фестиваль, учрежденные в 1993 году. В прошлом году ее лауреатами стали Андрей Могучий, Данила Козловский и Виктория Терешкина.