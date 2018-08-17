Шоу «Безликие» в обновленном формате останется в Петербурге

Мигель, режиссер, продюсер и хореограф шоу «Безликие» После объявления о завершении шоу в Санкт-Петербурге и анонсирования дат финальных показов мы получили огромное количество звонков, отзывов, комментариев и писем с просьбой не увозить проект из города. Такого ярого желания и даже преданности со стороны зрителей я еще не встречал, особенно учитывая низкий театральный сезон. Билеты на финальные показы июля и августа были моментально распроданы, удалось вывести дополнительные показы в августе – тоже ажиотаж».