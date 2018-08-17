Шоу «Безликие» в обновленном формате останется в Петербурге
Финальное шоу, премьера которого прошла в ноябре прошлого года, состоится 22 августа. Затем проект должен был переехать в Москву, однако, петербургские зрители попросили продлить показы. До октября создатели постановки планируют добавить более 100 новых сцен, а также провести установка дополнительных систем безопасности и перепланировку локаций для улучшения логистики зрителей.
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Мигель, режиссер, продюсер и хореограф шоу «Безликие»
После объявления о завершении шоу в Санкт-Петербурге и анонсирования дат финальных показов мы получили огромное количество звонков, отзывов, комментариев и писем с просьбой не увозить проект из города. Такого ярого желания и даже преданности со стороны зрителей я еще не встречал, особенно учитывая низкий театральный сезон. Билеты на финальные показы июля и августа были моментально распроданы, удалось вывести дополнительные показы в августе – тоже ажиотаж».
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