Гид: На какие спектакли «Дягилев. P.S.» нужно покупать билеты уже сейчас?

Вся программа – спектакли хай-класса, но если у вас есть время и деньги только на один: выбирайте «Пахиту» (23 ноября). Екатеринбургский балет с тех пор, как семь лет назад его возглавил Вячеслав Самодуров, стал главным поставщиком хореографических сенсаций в стране – и «Пахита» гарантированно поразит вас в самое сердце. Спектакль, придуманный Сергеем Вихаревым (он в свое время сделал легендарные реконструкции «Баядерки» и «Спящей красавицы» в Мариинке) и литератором Павлом Гершензоном, из-за неожиданной смерти хореографа ставил Самодуров – и отдавая дань классической тщательности погибшего коллеги, и вплескивая в текст собственное яркое чувство юмора. В спектакле осталась история, придуманная в середине XIX века: девушка из благородного семейства, воспитанная добросердечными цыганами, красавчик-офицер, с первого взгляда в нее влюбляющийся, и ревнивый злодей, что также хочет заполучить ее. Но история эта в течение трех актов путешествует во времени, и если в начале мы видим все почти так, как было 200 лет назад при Петипа, то затем герои оказываются в эпохе немого кино, а развязка с разоблачением негодяя происходит уже в сегодняшнем театре.