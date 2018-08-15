Гид: На какие спектакли «Дягилев. P.S.» нужно покупать билеты уже сейчас?
Хитовая «Пахита» Самодурова, южноафриканская версия «Жизели» про плантаторов и фантастически красивая «Баядерка» – в ноябре в Петербурге в девятый раз пройдет Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». Темой этого года стало 200-летие Мариуса Петипа. Какие спектакли непременно нужно увидеть – читайте в нашем гиде. И заранее позаботьтесь о билетах – их разбирают моментально! Сегодня продажи стартовали для «Клуба друзей» фестиваля, а с 1 сентября – для всех желающих.
Вся программа – спектакли хай-класса, но если у вас есть время и деньги только на один: выбирайте «Пахиту» (23 ноября). Екатеринбургский балет с тех пор, как семь лет назад его возглавил Вячеслав Самодуров, стал главным поставщиком хореографических сенсаций в стране – и «Пахита» гарантированно поразит вас в самое сердце. Спектакль, придуманный Сергеем Вихаревым (он в свое время сделал легендарные реконструкции «Баядерки» и «Спящей красавицы» в Мариинке) и литератором Павлом Гершензоном, из-за неожиданной смерти хореографа ставил Самодуров – и отдавая дань классической тщательности погибшего коллеги, и вплескивая в текст собственное яркое чувство юмора. В спектакле осталась история, придуманная в середине XIX века: девушка из благородного семейства, воспитанная добросердечными цыганами, красавчик-офицер, с первого взгляда в нее влюбляющийся, и ревнивый злодей, что также хочет заполучить ее. Но история эта в течение трех актов путешествует во времени, и если в начале мы видим все почти так, как было 200 лет назад при Петипа, то затем герои оказываются в эпохе немого кино, а развязка с разоблачением негодяя происходит уже в сегодняшнем театре.
Йо Канамори, сотворивший в своей труппе «Noism» спектакль «Баядерка. Пространство иллюзии» (21 ноября), выбирает принципиально иной путь для работы с классикой. Сюжет старинного балета о влюбленной в великого воина храмовой танцовщице (на него же меж тем претендует и дочь раджи), не получает конкретики сегодняшних обстоятельств. Наоборот, он еще более отдаляется от какой-либо (индийской или японской) реальности. Сохранены все страсти – любовь, ревность, злоба – но будто заключены в хрустале и увидены уже с тех самых тибетских гор, где обитают лишь привидения, а людям не место. В этой «Баядерке» фантастической красоты картинка; в ней нет пачек – тибетские тени предстают в колеблющемся облаке прозрачных покрывал; публика обычно смотрит этот спектакль завороженно покачиваясь.
Самая простодушная версия старого балета на фестивале – «Жизель» Дада Масило (26 ноября). Южноафриканская танцовщица и хореограф решительно берет древнюю историю и разбирается с происходящим с женской точки зрения – это мужчины-хореографы сочиняют спектакли, где преданная возлюбленным девушка заботится о нем и после собственной смерти. От Дада Масило такого не дождетесь – белый плантатор, закрутивший роман с бедной чернокожей девчонкой, увернуться не сможет и получит сполна от разгневанных призраков. При этом в «деревенскую» часть истории хореограф добавляет изрядную долю здорового юмора – быт черных селян совсем не идеализирован. Масило решительна и в обращении с музыкой: новую партитуру сочинил житель Кейптауна Филип Миллер, а темы Адольфа Адана стали для него лишь отправной точкой.
Еще два классических сюжета тоже отданы дамам. «Коппелию» (22 ноября) ставит специально для фестиваля лидер екатеринбургских «Провинциальных танцев» Татьяна Баганова (ее спектакль будет называться «Девушка с фарфоровыми глазами»), а «Спящая красавица» была взята в работу танцующей в Норвежском национальном балете Мелиссой Хоу. Вечер в Осло назывался «Неспящая красавица», и в той программе четыре хореографа представляли одноактовки, посвященные роли балерины в современном мире (Спит? Дремлет? Зевает? Проснулась и сражается на баррикадах?). В Петербург приезжает только версия Мелиссы Хоу под названием «Epic short». Поставлена она на музыку Первого концерта Чайковского (22 ноября).
Как всегда, «Дягилев P.S.» следует разносторонним интересам самого Сергея Павловича и не ограничивается только спектаклями. В «Англетере» ждет кинопоказ спектаклей Матса Эка и встреча с хореографом, а также его женой и музой Аной Лагуной (26 ноября). В Капелле можно будет услышать одного из лучших контр-теноров мира Юрия Миненко (25 ноября). А в Музее театрального и музыкального искусства откроется выставка «Петипа. Танцемания». В финале же грянет большой гала «Петипа. Взгляд из XXI века», который соберет фрагменты сочинений ведущих хореографов мира – от Анжелена Прельжокажа до Алексея Ратманского и от Матса Эка до Мэтью Боурна (27 ноября).
Фестиваль «Дягилев. P.S» с 21 по 27 ноября
Фото: Предоставлены организаторами фестиваля
Текст: Анна Гордеева
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