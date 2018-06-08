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«ВКонтакте» разрешила выключать комментарии для отдельных публикаций

  • Для десктопной версии
  • Для мобильного приложения

Соцсеть «ВКонтакте» добавила функцию отключения комментариев для записей в сообществах и на личных страницах пользователей. Функция для мобильного приложения появится в обновлении в ближайшие дни. 

Она доступна и для записей, которые были опубликованы ранее. После публикации пользователи смогут по желанию включать комментарии в дополнительном меню.

Во «ВКонтакте» считают, что такая функция может помочь пользователям, которые, например, не хотят развивать обсуждение под записью, если комментаторы отклонились от темы.


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