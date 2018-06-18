Как балетный критик Юлия Яковлева стала успешным автором детективов

Вас считают лучшим балетным критиком страны. На ваш собственный взгляд, чем отличались ваши статьи о балете от материалов других авторов, особенно критиков «традиционных»?

Если честно, то я не кажусь себе лучшей. И я не выпендриваюсь, говоря это, — от ложной скромности я точно не умираю, эго у меня что надо. Просто перестал писать о балете Павел Гершензон, а для меня он — великолепен. Но пишут еще и Татьяна Кузнецова, и Анна Галайда. Знаете, я прочла у критика и писателя Дмитрия Бавильского — он написал это с удивлением, — что современная русская балетная критика — это самая лучшая проза об искусстве, которую только можно найти в данный момент. И я согласна! Ладно, Бавильский написал это по поводу моей собственной книжки, не буду притворяться, что это был очаровательный сюрприз, но все же мне было очень ценно, что он обобщил. Не я одна такая молодец, а вообще — мощный цех. Да, мы мощный цех, я горжусь коллегами, именно так! А «традиционные»… Ну как сказать. В советское время было очень легко бездарному человеку свить себе гнездышко под теплым боком великого русского балета. Справишься — ура. Нет — ну кто там на писанину о балете сильно внимание обращает? И все эти люди страшно яростно обороняли свои гнездышки от тех, кто моложе и талантливее, вот и вся история. Посмотрите на Вадима Гаевского (крупнейший российский балетовед. — Прим. ред.), нашего великого учителя и Мафусаила, разве он агрессивен? Напротив, он всегда поддерживает молодых и новых, и это признак того, что граница проходит не по линии традиционного и современного, а по линии, разделяющей талант и бездарность. Вы уж простите, меня так редко спрашивают про наши профсоюзные дела, что я готова трепаться об этом бесконечно. Так вот: еще есть такие два феномена, оценить которые применительно к их роли в русской культуре еще предстоит. Первый — это отдел культуры газеты «Коммерсантъ», особенно когда им руководил Алексей Тарханов, это легендарный отдел. И второй феномен — это, конечно, журнал «Афиша», ныне покойный. Помяните мое мнение, об «Афише» историки еще будут писать в таких же терминах, как о журнале «Аполлон» применительно к Серебряному веку. Эти два издания очень располагали к появлению новой — и хорошей! — балетной критики. Один же в поле не воин, нет.