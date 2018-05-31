В интервью журналу «Собака.ru»

У меня был план Б: уйти в модельный бизнес, потому что с ростом 179 сантиметров артисткам светит разве что играть злую королеву-мать и Зарему в «Бахчисарайском фонтане», и то если у тебя есть прыжок. Но директор консерватории спутал мне карты (смеется) и буквально обманом заманил на спектакль к Эйфману. Когда я собиралась в Петербург, даже туфли балетные не взяла, не планировала проходить никаких смотров, тем более оставаться. И вот я увидела «Красную Жизель» — это было настолько сложно, необычно и интересно, что заворожило: в классическом балете партнер поднимает солистку трясущимися руками, но так, чтобы не перенапрячься, да и вообще лучше просто хорошо рядом станцует. А у Эйфмана раз поддержка, два, три. Совершенно другие танцы. А еще, когда я впервые зашла в класс к Эйфману, увидела девушку ростом с меня, а потом еще одну и еще — чувствовала себя, как динозавр, который вдруг встретил других динозавров и стал очень счастливым. Я поняла, что в этом театре я больше не буду «дылдой» и «каланчой», а смогу добиться успеха. Кстати, эту покорившую меня «Красную Жизель» мне удалось исполнить только три года назад, когда спектакль переработали и вернули.