Прима-балерина Мария Абашова стала заслуженной артисткой России
Прима-балерина Театра Бориса Эйфмана и номинантка премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Мария Абашова получила звание заслуженной артистки РФ.
Абашова исполняет главные партии почти во всех постановках текущего репертуара Театра Бориса Эйфмана, является лауреатом премий «Золотая маска» (2006) и «Золотой софит» (2007). Она станцевала в новой версии спектакля «Красная Жизель», который когда-то определил ее судьбу: увидев его, Мария решила работать в этой труппе. В сентябре Абашова вышла на сцену в хореографически сверхсложной и эмоционально чрезвычайно насыщенной роли великой балерины Ольги Спесивцевой — одной из знаковых фигур мирового балета, судьба которой сложилась трагически
Мария Абашова
В интервью журналу «Собака.ru»
У меня был план Б: уйти в модельный бизнес, потому что с ростом 179 сантиметров артисткам светит разве что играть злую королеву-мать и Зарему в «Бахчисарайском фонтане», и то если у тебя есть прыжок. Но директор консерватории спутал мне карты (смеется) и буквально обманом заманил на спектакль к Эйфману. Когда я собиралась в Петербург, даже туфли балетные не взяла, не планировала проходить никаких смотров, тем более оставаться. И вот я увидела «Красную Жизель» — это было настолько сложно, необычно и интересно, что заворожило: в классическом балете партнер поднимает солистку трясущимися руками, но так, чтобы не перенапрячься, да и вообще лучше просто хорошо рядом станцует. А у Эйфмана раз поддержка, два, три. Совершенно другие танцы. А еще, когда я впервые зашла в класс к Эйфману, увидела девушку ростом с меня, а потом еще одну и еще — чувствовала себя, как динозавр, который вдруг встретил других динозавров и стал очень счастливым. Я поняла, что в этом театре я больше не буду «дылдой» и «каланчой», а смогу добиться успеха. Кстати, эту покорившую меня «Красную Жизель» мне удалось исполнить только три года назад, когда спектакль переработали и вернули.
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