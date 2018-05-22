Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил полную программу

В этом году площадками фестиваля станут жилой район Парнас, «Невский центр», речной теплоход. Помимо спектаклей в выборгской Библиотеке Алвара Аалто пройдет режиссерская лаборатория идеолога фестиваля и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»Андрея Пронина «Культурный герой XXI» и научно-практическая конференция.

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Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля