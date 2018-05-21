Мосгорсуд продлил Серебренникову домашний арест и не разрешил ему работать

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Кирилла Серебренникова на решение Басманного суда о продлении срока заключения режиссера под домашний арест до 19 июля 2018 года, сообщает ТАСС.

Перед заседанием худрук «Гоголь-центра» попросил суд разрешить ему ходить на работу, общаться с коллегами по творческим вопросам и пользоваться интернетом, однако в этом ему было отказано. Судья оставила в силе «все установленные ранее ограничения».

17 мая режиссер отпросился на свидание с отцом, который сломал ногу. В начале года после продолжительной болезни скончалась мать Кирилла Серебренникова. Ухаживать за ней режиссера не отпустили, он смог приехать только на ее похороны.

Ранее МИД Франции попросил президента Путина отпустить Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль, в конкурсной программе которого участвует его картина «Лето». Команда, принявшая участие в создании картины, поддержала режиссера на красной ковровой дорожке.