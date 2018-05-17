Диана Вишнева родила первенца

20 сентября состоялось открытие студии Context Pro на Новой Голландии , в эксклюзивном интервью для «Собака.ru» балерина рассказала, почему ей стало тесно в фестивальных рамках и зачем она открыла свое посольство на Новой Голландии.

Для «Собака.ru» балерина показала свое творение и устроила экскурсию. Здесь мы собрали все, что необходимо знать о заведении.

Редакция «Собака.ru» от всей души поздравляет балерину с этим замечательным событием!