Диана Вишнева родила первенца
Прима-балерина Мариинского театра и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева родила сына. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram. Мальчик родился 13 мая, но известно об этом стало лишь в четверг, 17 мая. Имя ребенка пока не сообщается.
27 августа 2013 года Вишнева вышла замуж за своего продюсера Константина Селиневича, с которым балерину связывают длительные отношения. Свадебная церемония прошла на Гавайских островах.
20 сентября состоялось открытие студии Context Pro на Новой Голландии , в эксклюзивном интервью для «Собака.ru» балерина рассказала, почему ей стало тесно в фестивальных рамках и зачем она открыла свое посольство на Новой Голландии.
Для «Собака.ru» балерина показала свое творение и устроила экскурсию. Здесь мы собрали все, что необходимо знать о заведении.
Редакция «Собака.ru» от всей души поздравляет балерину с этим замечательным событием!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.