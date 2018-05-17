Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста к отцу в Ростов

Семейные обстоятельства стали причиной паузы в домашнем заточении главы московского «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Как сообщает Рен ТВ 16 мая, находящийся под следствием режиссёр отпросился на свидание с отцом, который сломал ногу. Серебренникова запечатлели журналисты в ростовском аэропорту, когда он уже возвращался в Москву из отчего дома.

В начале года после продолжительной болезни скончалась мать Кирилла Серебренникова. Ухаживать за ней режиссера не отпустили, он смог приехать только на ее похороны.