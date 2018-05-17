Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста к отцу в Ростов
Семейные обстоятельства стали причиной паузы в домашнем заточении главы московского «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
Как сообщает Рен ТВ 16 мая, находящийся под следствием режиссёр отпросился на свидание с отцом, который сломал ногу. Серебренникова запечатлели журналисты в ростовском аэропорту, когда он уже возвращался в Москву из отчего дома.
В начале года после продолжительной болезни скончалась мать Кирилла Серебренникова. Ухаживать за ней режиссера не отпустили, он смог приехать только на ее похороны.
Ранее МИД Франции попросил президента Путина отпустить Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль, в конкурсной программе которого участвует его картина «Лето». Команда, принявшая участие в создании картины, поддержала режиссера на красной ковровой дорожке.
Художественный руководитель «Гоголь-центра» изначально был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме адвоката.
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По материалам «Фонтанки»
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