Гоголь, Лермонтов и Достоевский в образе футболистов на плакатах «Балтийского дома»

В преддверии ЧМ-2018 в театре «Балтийский дом» решили представить, как бы выглядели великие русские писатели, если бы играли в футбол. В фойе театр развесили плакаты с изображением Гоголя, Лермонтова и Достоевского в спортивной форме. Изображение писателя сопровождает цитата: Гоголь мотивирует своим вечным вопросом, Лермонтов взывает к патриотизму, а Достоевский напоминает о вечном.

5 апреля в «Балтийском доме» откроется ХХ Международный театральный фестиваль «Встречи в России». Ранее стало известно, что для музея Достоевского в Кузнечном переулке построят пятиэтажное здание с библиотекой, зимним садом и театральным залом.