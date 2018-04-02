Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

Михаил Угаров, режиссёр, сценарист и художественный руководитель Театра.doc скончался 1 апреля в Москве. Об этом в Facebook сообщила режиссёр Марина Разбежикина, информация подтвердилась на официальной странице театра в Facebook.

«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — отметила Разбежкина.

«У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — подчеркнула команда Театра.doc.