Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров
Михаил Угаров, режиссёр, сценарист и художественный руководитель Театра.doc скончался 1 апреля в Москве. Об этом в Facebook сообщила режиссёр Марина Разбежикина, информация подтвердилась на официальной странице театра в Facebook.
«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — отметила Разбежкина.
«У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — подчеркнула команда Театра.doc.
Михаилу Угарову было 62, сооснователем Театра.doc он стал вместе с Еленой Греминой и Александром Родионовым в 2002 году. В 2000-х театр получил известность как инновационная культурная площадка, где ставили спектакли в технике verbatim. Монологи героев, построенные на документальном материале и интервью, максимально приближены к реальной жизни.
В Театре.doc Угаров поставил такие спектакли как «Сентябрь.doc», «Синий слесарь», «Час восемнадцать», «Жизнь удалась», «Двое в твоем доме», «24 ПЛЮС», «Человек из Подольска». За спектакль «Жизнь удалась» в 2010 году получил спецприз жюри премии «Золотая маска».
По материалам «Фонтанки»
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