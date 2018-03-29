Директор театра Ленсовета Валерий Градковский: «У Бутусова конфликт не со мной, а со сложившимся за 85 лет порядком в театре»

Когда три месяца назад Юрия Бутусова брали на должность художественного руководителя, вы были за его кандидатуру?

Я не был против, но все же понимал, что проблемы могут возникнуть. В 2011 году Юрию Николаевичу уже предлагали занять пост худрука, но тогда он отказался, потому что много работал с другими театрами. Надо понимать, что в этом году у него работы меньше не стало, а должность все-таки подразумевает, что большую часть времени руководитель должен проводить со своей труппой, появляться в театре каждый день.

Будучи главным режиссером, он не был обязан это делать?

Нет, и половину года он проводил на постановках в других театрах. Хотя фактически у него были все права художественного руководителя уже давно – он сам выбирал названия спектаклей, художников, композиторов и других членов постановочной группы, мы его никак не ограничивали.

Тогда почему конфликт возник сейчас?

Знаете, на мой взгляд, конфликта вообще не было. Конфликт подразумевает, что люди не соглашаются друг с другом в каких-то принципиальных позициях. Но театр и я всегда выполняли все требования Юрия Николаевича по выбору репертуара, приглашению специалистов, сооружению любых декораций, договоров с драматургами, по гонорарам, которые он требовал за постановки своих спектаклей, дополнительным условиям оплаты. Я с никогда ним не ругался. Но сам Бутусов никогда не скрывал, что не может жить без конфликтов, он ими подпитывается.

Бутусов утверждает, что вы не давали ему развивать театр.

Сегодня Театр имени Ленсовета является одним из самых успешных в городе, не говорит ли это о том, что он развивался? Юрий Николаевич поставил у нас девять громких спектаклей, привел весь свой курс актеров, в этом году мы уже были с гастролями в Пскове, Новгороде, Череповце, Новокузнецке, Москве. Да, формально у нас нет гастрольного отдела, но для организации выездов работает весь коллектив – дирекция, администраторы, техники, так что это странная претензия. У нас есть отдел менеджеров, который занимается продвижением, он не называется модными словами вроде «пиар», но пресс-конференции, публикации – все это есть.