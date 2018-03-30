8 самых модных спектаклей сезона в Петербурге

Тенденция: Антифэшн

Спектакль «Три толстяка»

Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова

Когда: 31 марта, 12, 14 апреля, 31 мая, 3, 5 июня

Скай-фай-цирк. 3D-комикс. Ретро-дада-футуризм. Чистый восторг. Триумфальное возвращение Андрея Могучего к корням (о, легендарные постановки Orlando Furioso и «Кракатук»!): худрук БДТ из скорбного взрослого мира губернаторов и пьяных переезжает в мир сказок, где тоже любят булочки, поют и танцуют. Однако не все так просто: сгусток темной космической энергии «Три толстяка» превратил жизнь землян в хаос, полный бессмысленного зла. Тогда ученый-затворник Гаспар Арнери (Александр Ронис) объединяется с циркачами-революционерами и дерзкой гимнасткой Суок (Ольга Ванькова), чтобы возродить человечество и нейтрализовать «Т-3». Когда канатоходец Тибул пройдет над вашей головой через весь зрительный зал, вы захотите, чтобы этот хэппенинг-антиутопия не заканчивался никогда. Все так и будет — ведь это только первая часть спектакля-сериала «Эпизод 1. Восстание». Две другие — «Эпизод 2. Железное сердце» и «Эпизод 3» выйдут в марте и летом этого года.

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