8 самых модных спектаклей сезона в Петербурге

В городе случился театральный ренессанс: на сцену вернулись молодость, секс, танец, энергия, искусство. По такому случаю мы сделали афишу главных премьер сезона — смотрите бесценный гид по тенденциям весны и покупайте билеты на спектакли! Это модно.

  • На Дмитрии Лысенкове: комбинезон Round House, панама Fuct SSDD (все— Renegade Store), рубашка Joseph, куртка Marni (все — ДЛТ). На Анне Блиновой: шляпа и платок Gucci, плащ Dsquared2, блуза Dries Van Noten (все — ДЛТ). На Тихоне Жизневском: бушлат и платок Gucci, рубашка Balenciaga (все — ДЛТ), фуражка New York Hat Co., бейсболка Good Worth & Сo. (все — Renegade Store). 

    Стиль: Роман Кянджалиев, визаж: Евгения Сомова, прически: Роман Габриелян (Park by Osipchuk) 

Тенденция: шляпы и дождевики

Спектакль «Оптимистическая трагедия»

Где: Александринский театр

Когда: 3, 21 апреля

В пятиминутном прологе — на балу к столетию Октября — кружатся Человек-паук, Крокодил Гена, матросы в пачках маленьких лебедей. Уже неплохо. Так начинается революционный концерт на крейсере-призраке: режиссер Виктор Ры жаков вплетает рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в канву полузабытой советской пьесы, а их с наслаждением и остервенением распевают актеры Анна Блинова, Тихон Жизневский и Дмитрий Лысенков.

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  • Слева направо, сверху вниз: На Иване Бровине: брюки Givenchy, рубашка Neil Barrett, пуховик Canada Goose (все — ДЛТ). На Лауре Пицхелаури: платье Givenchy, блуза Chloe, босоножки Stella McCartney (все — ДЛТ). На Виталии Куликове: плащ Burberry, свитшот Marcelo Burlon, брюки Kenzo (все — ДЛТ). На Сергее Перегудове: рубашка Givenchy, жилет и брюки Ann Demeulemeester (все — ДЛТ). На Федоре Пшеничном: пуловер Ralph Lauren, топ Alexander McQueen, джинсы Ermenegildo Zegna (все — ДЛТ).

    Стиль: Алина Артей, визаж: Ника Баева

Тенденция: Диджитал-барокко

Спектакль «Гамлет»

Где: Театр имени Ленсовета

Когда: 30 марта, 11, 24, 25 апреля, 11, 30 мая, 14, 27 июня

Режиссер Юрий Бутусов стряхнул пыль с истории принца Датского, переместил акценты и перепутал роли так, что зал ревет то от смеха, то от жалости. И то, что роль инфанта, алчущего мести, досталась актрисе Лауре Пицхелаури, — лишь виньетка на густой и завораживающей вязи всего действия. Даже небольшие роли Лаэрта (Иван Бровин) или Призрака (Виталий Куликов) накрепко вгрызаются в мозг зрителя, а Клавдий (Сергей Перегудов) и Офелия (Федор Пшеничный) дают такого джазу, что мы снова купили билеты, чтобы это увидеть.

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  • На Ольге Ваньковой: бомбер и юбка № 21, блуза Victoria Beckham, ботильоны Vetements (все — ДЛТ). На Александре Ронисе: комбинезон Round House (Renegade Store), куртка Lanvin, худи Heron Preston (все — ДЛТ)

    Стиль: Роман Кянджалиев, визаж: Евгения Сомова, прически: Роман Габриелян (Park by Osipchuk)

Тенденция: Антифэшн

Спектакль «Три толстяка»

Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова

Когда: 31 марта, 12, 14 апреля, 31 мая, 3, 5 июня

Скай-фай-цирк. 3D-комикс. Ретро-дада-футуризм. Чистый восторг. Триумфальное возвращение Андрея Могучего к корням (о, легендарные постановки Orlando Furioso и «Кракатук»!): худрук БДТ из скорбного взрослого мира губернаторов и пьяных переезжает в мир сказок, где тоже любят булочки, поют и танцуют. Однако не все так просто: сгусток темной космической энергии «Три толстяка» превратил жизнь землян в хаос, полный бессмысленного зла. Тогда ученый-затворник Гаспар Арнери (Александр Ронис) объединяется с циркачами-революционерами и дерзкой гимнасткой Суок (Ольга Ванькова), чтобы возродить человечество и нейтрализовать «Т-3». Когда канатоходец Тибул пройдет над вашей головой через весь зрительный зал, вы захотите, чтобы этот хэппенинг-антиутопия не заканчивался никогда. Все так и будет — ведь это только первая часть спектакля-сериала «Эпизод 1. Восстание». Две другие — «Эпизод 2. Железное сердце» и «Эпизод 3» выйдут в марте и летом этого года.

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Тенденция: Прозрачное & винил

Балетный спектакль «Солярис»

Где: Театр «Приют комедианта» и M.A.D. Company

Когда: 26, 30 апреля

Новая постановка хореографа Юрия Смекалова — чистый эксперимент. Артисты разных дэнс-исповеданий — от «классиков» из Большого и Мариинского театров до «модернистов» — прямо на сцене ищут новый пластический язык. Петербургский композитор Бхима Юнусов написал музыку, далекую от академизма, где Бах и Вивальди тонут в нойзе, трип-хопе и эмбиенте. А «Солярис» футуролога и фантаста Станислава Лема очень подходит для создания театра будущего.

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  • На Анастасии Вядро: брюки и платье 3.1 Phillip Lim, куртка Givenchy (все — ДЛТ), очки Mykita Damir Doma,Мatsuda, Dolce Vita (все — Refaced)

    Фото: Данил Ярощук, стиль: Алина Артей, визаж: Марк Шеин

Тенденция: Очки

Иммерсивное шоу «Безликие»

Где: Дворцовая наб., 20

Когда: 30, 31 марта, 6,7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30 апреля

Уникальный формат драматического перформанса превращает зрителя в действующее лицо: в четырехэтажном особняке с ювелирно выполненными декорациями можно аутично бродить — и ни разу не соскучиться, а можно лихо вмешиваться в ход событий. Маски, которые выдают каждому гостю, придают и так заряженному мистикой действу дополнительного эротизма. Режиссер Мигель бьет по всем эмоциональным клавишам: Антон Беляев из Therr Maitz записал саундтрек, а костюмы сделала Алина Герман.

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  • На Семене Александровском: тренч Maison Margiela, рубашка Off-White (все — сoncept store nevsky 152), плащ Burberry, джемпер Joseph, брюки Giorgio Armani, сабо Lanvin, сумка Balenciaga (все — ДЛТ). На Анастасии Ким: тренч Balenciaga, джинсы JW Anderson, шлепанцы Givenchy, шарф Gucci, сумка Marni (все — ДЛТ), сумка поясная и перчатки Gucci (сoncept store nevsky 152)

    Стиль: Эльмира Тулебаева. Визаж: Ника Баева. Прически: Маргарита Прокопьева (Park by Osipchuk)

     

Тенденция: Тренчи

Спектакль «Задержанный»

Где: Улица Рубинштейна

Когда: 12, 22 апреля

Фантастический и очень петербургский жанр «пять по пятьдесят» — бар-хоппинг Pop-up театра, где группа из двадцати человек следует за милиционером-актером, который рассказывает случаи из жизни писателя Довлатова и цитирует его произведения. Срежиссированный Семеном Александровским и спродюсированный его женой и музой Анастасией Ким спектакль местами оказывается гомерически смешным, а ощущение светлой грусти в конце гарантировано даже тем, кто закусывал.

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  • На Варваре Щербаковой: брюки Drome, кольцо Gucci, бант Flower Me (все — ДЛТ), рубашка Giamba, платье Rodarte (все — Au Pont Rouge). На Вере Латышевой: чокер Marni, платье Diane von Furstenberg, топ Alexander Wang, кольцо-кастет Gucci (все — ДЛТ)

    Фото: Данил Ярощук. Стиль: Роман Кянджалиев. Визаж: Наталья Воскобойник. Прически: Наталья Кондратьева (Park by Osipchuk)

Тенденция: Новые романтики

Cпектакль «F. Жюли»

Где: Площадка «Скороход»

Когда: 16 апреля

Жесткую пьесу Августа Стриндберга режиссер Сергей Азеев превратил для «Такого театра» в синтетический трагифарс с видео, хореографией и музыкой. В сухую схему повествования врываются то чувственные монологи про лишение девственности, то дерзкие тезисы про феминизм. И да, много, много секса! Так что F в заглавии можно трактовать по-разному. А вот что можно сказать однозначно — актрисы Варвара Щербакова и Вера Латышева прекрасны и прекрасно играют.

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Тенденция: Ковбайкеры

Вестерн «Последний ветер Дикого Запада»

Где: Малая сцена БДТ

Когда: показы возобновятся в ближайшее время

Возможно ли перетарантинить Тарантино? Выходит, да. Итак, русский вестерн «Театра ТРУ», омысленный, но беспощадный. Лубочный хардкор. Непрерывный панчлайн. Четверо отъявленных злодеев (красавчик Сэм — Семен Афендулов) слышат последний зов ветра Дикого Запада. Он обещает им встречу со Святым Граалем прерий — невиданным Алмазным быком. Режиссер Артемов & композитор Хрущева выносят мозг со скоростью «Сапсана»: зрителя сдувает ветром от салуна до перестроечного видео салона. Ощущение запоя без похмелья: гомерически смешно, дико муторно, вдруг раз — и отпустило. Алмазный скачет по прерии. От топота копыт пыль по полю летит, пыльпополю летит, пыльпополюлетит.

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