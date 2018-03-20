Театральные критики выступили за возвращение Бутусова в театр Ленсовета

Ассоциация театральных критиков выступила за сохранение Юрия Бутусова в должности художественного руководителя Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. На сайте объединения опубликовано открытое письмо, обращенное к властям Петербурга, к руководству театра и Союза театральных деятелей.

«Члены Ассоциации театральных критиков, хорошо знакомые с творчеством Бутусова, выражают ему доверие как режиссеру и художественному руководителю. Уверены, что в сложившейся ситуации главной целью всех сторон конфликта должно стать сохранение уникального феномена Театра им. Ленсовета под руководством Юрия Бутусова», — сказано в тексте письма.

Критики заявили, что в случае ухода Бутусова в театре могут начаться увольнения молодых актеров и что репертуар может лишиться многих популярных спектаклей. Они предлагают создать согласительную комиссию с участием Бутусова и представителей театра Ленсовета для выработки «оптимальной модели дальнейшего управления».

«Если ради сохранения Театра им. Ленсовета в том состоянии, которого он достиг в последние годы, надо пойти на создание нестандартной организационной модели или временной управленческой структуры, это обязательно надо сделать», — пишут критики. А

7 марта стало известно, что Юрий Бутусов покинул пост худрука театра Ленсовета. Бутусов заявлял, что его инициативы блокировали директор театра Валерий Градковский и комитет по культуре, не позволив ему внести изменения в устав театра. Театрального режиссера назначили худруком театра Ленсовета в ноябре 2017 года. Юрий Бутусов проработал в театре режиссером с 1996 по 2004 годы. В феврале 2011 года он вернулся на пост главного режиссера театра. Неоднократно становился лауреатом премий «Золотая Маска» и «Чайка».

19 марта петербуржцы во время спектакля «Макбет. Кино» 17 марта вывесили плакаты в поддержку бывшего худрука, на которых было написано: «Мы все дети Бутусова», «ЮБ не дурак» и «Кипи, котел, кипи!». Весь зал аплодировал стоя. В свою очередь в театре заявили, что после ухода Бутусова репертуар останется прежним.

По материалам «ДП»