В Петербурге проведут акцию «Культурный Четверг» с распродажей билетов со скидкой 50%

В Петербурге объявят акцию «Культурный Четверг», в рамках которой два дня подряд, 22 и 23 марта, будут действовать специальные цены на билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия.

Билеты со скидкой вплоть до 50% можно будет приобрести на сайте. Акция приурочена ко Дню театра.

Ранее театр «Балтийский дом» устроил акцию, в рамках которой петербуржцы могли купить билеты на любой спектакль и любое место в зале за 500 рублей.