Комитет по культуре планирует превратить театр им. Ленсовета в «классический театр»

Глава петербургского комитета по культуре Константин Сухенко рассказал, каким видит будущее театра имени Ленсовета после ухода художественного руководителя Юрия Бутусова. Чиновник 15 марта заявил журналистам, что хочет создать на базе учреждения «классический театр».

«Репертуар на 80 процентов должен состоять из классических постановок», — считает Сухенко. В качестве примеров успешной реализации этого предложения он привёл работу театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и «Мастерской» Григория Козлова. «Для меня театр Ленсовета — русский драматический театр. Кто-то может сказать, что это несовременно, но я считаю так. В этой нише у театра больше возможностей, чем в конкуренции с современным театром. У последнего свои законы и своя эстетика», — подчеркнул Сухенко.

Как можно понять из слов председателя комитета по культуре, ведомство не удовлетворяла абсурдистская, достаточно мрачная манера спектаклей Юрия Бутусова. «Я предложил Юрию Николаевичу поставить хоть один веселый спектакль. Говорю: «Почему вам не посмеяться и не пошутить вместе с людьми?». Он ответил, что как художник имеет на это право», — рассказал чиновник. Кроме того, комитет был взволнован тем, что Бутусов много времени проводит в творческих командировках, например, в Дании: «Нормальный художественный руководитель, как Эйфман, например, днём и ночью на работе», — заявил Сухенко.

Возможность возвращения Юрия Бутусова на пост не рассматривается, добавил чиновник. «Не люблю, когда торгуются с заявлением в руках», — отметил он. Комитет по культуре будет настаивать на том, чтобы в театре прошло заседание художественного совета. На вопрос, кто станет новым художественным руководителем, Сухенко ответил: «Театр очень долгое время жил без худрука. Сейчас во многих театрах его функции разделены между директором и главным режиссёром. Все же это не приводимо к единой схеме и скорее всего, в будущем всё останется так, как было раньше».