Кирилл Серебренников: «Олег Табаков был настоящим учителем и отцом»
12 марта не стало народного артиста СССР и художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Павловича Табакова. Коллеги по театральному цеху, режиссеры и просто зрители скорбят по ушедшему кумиру советского и российского театра и кино. На странице «Гоголь-центра» в Facebook появилось обращение его художественного руководителя и режиссера Кирилла Серебренникова, которое он передал через своего адвоката.
Нам всем очень плохо, очень больно...Мы потеряли не просто великолепного Артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшего и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько - Современник, Табакерку и МХТ.
Мы потеряли Защитника. Олег Павлович всю жизнь истово, самозабвенно, безоглядно отстаивал Театр и его интересы. Весь российский Театр, Театр как искусство, как способ жизни, как чудо - был местом приложения, его сил, его энергии, его таланта, целью его артистического и гражданского служения.
Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию МХАТ он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение.
Теперь его нет. И всем нам будет очень тяжело.
Читайте также: Лучшие роли Олега Табакова в кино, театре и жизни
Колонка театрального критика Зинаиды Пронченко о сложной и важной роли Табакова в отечественном искусстве
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.