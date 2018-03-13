Кирилл Серебренников: «Олег Табаков был настоящим учителем и отцом»

Нам всем очень плохо, очень больно...Мы потеряли не просто великолепного Артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшего и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько - Современник, Табакерку и МХТ.

Мы потеряли Защитника. Олег Павлович всю жизнь истово, самозабвенно, безоглядно отстаивал Театр и его интересы. Весь российский Театр, Театр как искусство, как способ жизни, как чудо - был местом приложения, его сил, его энергии, его таланта, целью его артистического и гражданского служения.

Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию МХАТ он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение.

Теперь его нет. И всем нам будет очень тяжело.

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