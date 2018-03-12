«Балтийский дом» распродает билеты на любой спектакль и место за 500 рублей

«Балтийский дом» объявляет о старте акции «День счастливой цены» 13 марта. Любой желающий сможет приобрести билеты на все спектакли текущего репертуара, идущие на Большой и Малой сценах театра, по единой цене: на любой ряд и любое место билет обойдется всего за 500 рублей.

Такая цена действует на спектакли, которые будут идти с 13 марта по 13 апреля включительно. Количество билетов ограничено. Приобрести их можно в театральных кассах города, а также на официальном сайте театра.