Мариинский театр покажет реконструкцию балета Мариуса Петипа «Спящая красавица» 1890 года

В честь 200-летия французского и российского балетмейстера Мариуса Петипа Мариинский театр устроит гала-концерт, который пройдет 11 марта. Об этом «Собака.ru» сообщили представители театра.

На сцене покажут премьеру балета «Времена года» под музыку Александра Глазунова. Хореограф — Константин Кейхель, молодой победитель конкурса хореографов фестиваля Дианы Вишневой Context. Гости праздника также увидят второй акт балета Баланчина «Сон в летнюю ночь» и реконструкцию спектакля Мариуса Петипа «Спящая красавица» 1890 года, осуществленную балетмейстером-репетитором Мариинского театра Сергеем Вихаревым.

Помимо этого в 12:00 на здании Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой будет открыта мемориальная доска Мариуса Петипа.

Мариус Петипа — француз, родившийся в Марселе и начавший свою артистическую карьеру на сценах Брюсселя, Нанта, Бордо, Парижа и Мадрида. Мировую славу тем не менее он снискал в Петербурге, где творил более пятидесяти лет и поставил главные хореографические шедевры XIX века. Петипа создал стиль академического балета, укоренил универсальную классическую школу, воспитал несколько поколений выдающихся танцовщиков. Благодаря его деятельности в России были сохранены лучшие традиции европейского балета XVII–XIX веков.